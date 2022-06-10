"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Exxon Mobil с целью $115

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: $95, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Цены на нефть остаются высокими, в то же время, по мнению аналитиков, существует множество факторов, которые могут обеспечить дальнейшей рост котировок: частичное эмбарго на поставки нефти из РФ, смягчение антиковидных ограничений в Китае и повышение спроса на авиаперелеты. Exxon Mobil прогнозирует, что удвоит прибыль и повысит ROE до 15% в ближайшие годы.

"С технической точки зрения бумага торгуется в долгосрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $115. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $95 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,74", - указывают эксперты "Финама".

Exxon Mobil Corp. - американская корпорация, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире.

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