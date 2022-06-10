S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4050-4100п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4050-4100 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 зафиксировал самое большое падение с 18 мая, растеряв весь накопленный за две последние недели рост. Дальнейшую динамику широкого рынка определят данные об инфляции за май, которые будут выпущены в пятницу", - отмечают эксперты в комментарии.

Вопреки предварительным оценкам аналитиков, ЕЦБ сохранил нулевую ключевую ставку, указывают аналитики. Первое повышение, согласно заявлению самого регулятора, составит 0,25% и, вероятнее всего, произойдет в июле, после чего можно ожидать более агрессивных действий начиная с осени. Однако Deutsche Bank, Morgan Stanley и Goldman Sachs прогнозируют более жесткий сценарий, предполагая, что в 2022г ЕЦБ дважды повысит ставку на 0,5% и продолжит ужесточать монетарные условия в дальнейшем. В целом решения регулятора будут определяться динамикой инфляции, говорится в комментарии.

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