"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Северстали с целью 600 руб

"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Северстали" с целью 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,27%, стоп-приказ: 765 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что после включения "Северстали" в SDN-лист инвесторы начали активно избавляться от бумаг компании. Переориентация рынков сбыта пока идет не очень гладко, компания заявила о падении экспорта продуктов более чем на 40%.

"С технической точки зрения нисходящий тренд продолжается, признаков разворота нет. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 765 руб. риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Северсталь" - российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом в России.

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