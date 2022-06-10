Котировки золота, вероятно, останутся в диапазоне $1830-1850/унц. в пятницу - Sber CIB

Котировки золота, вероятно, смогут остаться в диапазоне $1830-1850 за тройскую унцию на торгах в пятницу, полагают в Sber CIB.

"Золото котируется около $1845 за тройскую унцию на торгах в Азии в пятницу. Рынки ожидают майского индекса потребительской инфляции в США и предварительного июньского индекса потребительских настроений от Мичиганского университета. Очередное заседание ФРС США пройдет уже на следующей неделе. В свете предстоящего решения Федрезерва инвесторы будут очень чувствительно реагировать на публикацию данных по инфляции. Если окажется, что потребительские цены снова повысились, что возможно из-за роста цен на энергоносители в мае, то ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, вероятно, окажут давление на рынок золота. Мы ожидаем, что в пятницу желтый металл удержится в коридоре $1830-1850", - указывает аналитик инвестбанка Антон Чернышев.

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