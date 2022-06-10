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10 июня 2022 года 12:05
"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную цену акций Газпрома до 400 руб
"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" до 400 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами. "Котировки акций "Газпрома" пробили уровень сопротивления на дневном графике около 300 рублей, который удерживался на протяжении восьми торговых сессий после роста на новостях о дивидендах. Технический сигнал подтверждается фундаментальным фактором. Дивидендная доходность акций эмитента одна из самых высоких на российском фондовом рынке. Мы ожидаем роста котировок бумаги по мере снижения процентных ставок и приближения к дате закрытия реестра", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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Рынок акций РФ на неделе снизился по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля, несмотря на ослабление Банком России мер валютного регулирования и снижение ключевой ставки до 9,5% с 11% годовых, а также на фоне сохраняющегося антироссийского санкционного давления. Индекс Мосбиржи опустился в район 2285 пунктов, а индекс РТС поднялся к 1270 пунктам. читать дальше
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.10 июня 2022 года 17:42
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.10 июня 2022 года 15:47
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Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли опустятся к $120/барр. в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
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