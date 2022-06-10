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10 июня 2022 года 11:36

Динамика российских акций смешанная на фоне укрепления рубля, упал Норникель из-за отсечки

Москва. 10 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике индексов и blue chips на фоне укрепления рубля в преддверии решения ЦБ РФ по ключевой ставке, внешние площадки подают негативные сигналы; лидируют в откате акции "Норникеля" из-за отсечки на бирже дивидендов ГМК за 2021 год.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2288,58 пункта (-0,2%), индекс РТС за счет укрепления рубля вырос до 1235,78 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.

Доллар упал до 58,35 рубля (-1,0 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-4,3%, до 19440 рублей, дивиденды - 1166,22 рубля на бумагу), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,2%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Московской биржи" (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать негативным: нефть в "минусе", азиатские рынки преимущественно снижаются. Инвесторы ждут статистику по американской потребительской инфляции. Впрочем, для России более актуально то, что благодаря российским дисконтам в Китае инфляция демонстрирует признаки замедления. Тем не менее, отечественный рынок акций будет склонен к снижению перед длинными выходными.

По оценке стратега Альфа-банка Джона Волша, планы монетарного ужесточения ЕЦБ спровоцировали снижение рынков и рост доходностей облигаций. ЕЦБ также понизил прогноз роста ВВП еврозоны и сильно повысил прогноз по инфляции. Кроме того, глава ЕЦБ Лагард объявила, что регулятор в конце месяца формально завершит почти 7-летнюю программу скупки активов.

В пятницу в фокусе внимания рынка заседание ЦБ РФ по ставке (ожидается ее снижение до 10% годовых) и цифры индекса потребительских цен в США. Объемы торгов обещают быть ниже обычного уровня накануне длинных выходных в России - в понедельник официальный выходной. Статистика по инфляции в США в мае может пролить свет на перспективы повышения ставок ФРС.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть продолжают коррекционное снижение, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Япония запрещает экспорт в Россию грузовиков, самосвалов и бульдозеров, что может затронуть и так сильно пострадавший металлургический сектор, а также строительную отрасль. Министр финансов США Йеллен накануне предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против РФ. Рубль ожидает решения ЦБ РФ, который может в очередной раз понизить ставку с текущих 11% годовых.

Статистика пятницы, вероятно, покажет замедление темпов роста базовой потребительской инфляции в США в мае с 6,2% до 5,9% г/г и сохранение основной инфляции на уровне 8,3% г/г - показатели все еще высокие и требующие вмешательства ФРС.

Некоторое давление на нефть оказывает сохранение ограничительных мер в Шанхае. В остальном нефтяные котировки остаются в сильном "бычьем" тренде и могут в любой момент возобновить повышение. Рынок акций РФ остается в рамках бокового диапазона, не находя значимых драйверов для масштабного движения, отмечает Кожухова.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, давление на рынок акций РФ в пятницу сохранится - из-за предстоящих длинных выходных инвесторы могут предпочесть сокращать позиции в ликвидных бумагах. Негативным техническим фактором выступает и дивидендная отсечка в акциях "Норникеля". В результате индекс МосБиржи может остаться в нижней части диапазона 2280-2300 пунктов и протестировать ее нижнюю границу.

В США индексы акций в четверг упали на 1,9-2,8% во главе с Nasdaq в преддверии выхода в пятницу данных по потребительской инфляции за май.

Высокая инфляция может усилить ожидания, что Федеральная резервная система США продолжит цикл агрессивного повышения ставок во втором полугодии текущего года, несмотря на признаки замедления роста экономики, пишет Trading Economics.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 снизился на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,4%, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), снижается Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,9-1,4%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Данные по инфляции в Китае за май, опубликованные в пятницу, в целом совпали с ожиданиями рынка. При этом снижение цен производителей поддержало ожидания экспертов, что власти КНР продолжат принимать меры стимулирования экономического роста, которые могут включать снижение ключевой ставки китайским ЦБ.

Темпы роста потребительских цен в Китае в мае остались на уровне апреля - 2,1% в годовом выражении, повышение цен производителей замедлилось до 6,4%, минимума за 14 месяцев.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно проседают из-за опасений по поводу введения новых локдаунов в Китае. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $122,26 за баррель (-0,7% и -0,4% в четверг), июльская цена WTI - $120,72 за баррель (-0,7% и -0,5% накануне).

Власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19, сообщает агентство Bloomberg. Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-5,8% и -8,9% "префы"), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,3%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+12,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,7%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+3,4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,2%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 4,81 млрд рублей (из них 1,3 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 975,04 млн рублей на бумаги "Норникеля" и 726,57 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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