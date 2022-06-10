Рубль может укрепиться до 57-58 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Курс рубля может укрепиться до уровней 57-58 руб./$1 на торгах в пятницу, считают аналитики Sber CIB.

Эксперты отмечают. что все больше банков вводят либо планируют ввести комиссию за ведение валютных счетов, которая может достигать 12% годовых. Это происходит на фоне избытка валютной ликвидности, ограниченных возможностей для размещения валюты и введения санкций против НРД неделю назад.

"Решение ЦБ по ключевой ставке, которое ожидается в пятницу, скорее всего, окажет рынку ОФЗ дополнительную поддержку. По нашему мнению, ставка будет снижена на 100 б.п., и ЦБ даст понять, что готов повторить такой шаг в ближайшее время и при оптимистичном сценарии довести ее до 7-8% к концу года. Альтернативным сценарием может быть снижение на 200 б.п. при относительно мягкой риторике. Считаем, что оба эти варианта не в полной мере учтены рынком", - указывают в инвестбанке.

"Давление на котировки нефти в пятницу оказывают новости из Китая - в Шанхае выросла заболеваемость коронавирусом, и в некоторых районах города снова введен карантин. Это вызывает опасения относительно перспектив спроса на нефть. Если данные по инфляции за май окажутся высокими, то интерес к рискованным активам может снизиться и цена нефти марки Brent по итогам недели будет ближе к $121 за баррель", - отмечают аналитики Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.