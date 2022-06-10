Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут заседание ЦБ РФ и макростатистика в США:

- Решение ЦБ РФ по ключевой ставке;

- Индекс потребительских цен в США за май;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета на июнь;

- Отчёт об исполнении федерального бюджета США за май.

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