Рубль проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 58-61 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Валютная пара доллар/рубль проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 58-61 руб./$1, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Заседание Банка России, на взгляд эксперта инвестиционной компании, не окажет заметного влияния на курс, а увеличение продаж евро на валютном рынке может привести к снижению котировок пары USD/RUB в течение дня.

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