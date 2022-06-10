Возможно ослабление рубля на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США на торгах в пятницу, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Курс доллара в пятницу может инерционно вернуться выше локально значимого уровня поддержки 60,2 руб./$1. В центре внимания в последний день недели - заседание ЦБ, на котором, мы полагаем, ключевая ставка будет снижена на 100 б.п., что уже заложено рынком в котировки валютной пары. Если же регулятор прибегнет к более резкому снижению, рубль может ослабнуть гораздо сильнее", - указывает эксперт в комментарии.

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