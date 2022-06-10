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10 июня 2022 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов: с одной стороны, на рынок будут давить негативные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а с другой стороны - инвесторы будут находиться в ожидании итогов очередного заседания ЦБ РФ, на котором ключевая ставка может быть снижена еще на 100 базисных пунктов (до 10% годовых), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг. Инвесторы продолжили оценивать прогнозы в отношении инфляции и роста экономики в ожидании пятничных статистических данных о динамике потребительских цен в США. Высокая инфляция может усилить ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит цикл агрессивного повышения ставок во втором полугодии текущего года, несмотря на признаки замедления роста экономики.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25% годовых. "Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта на июльском заседании, - говорится в пресс-релизе ЕЦБ. - Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном падают в пятницу, исключение составляет китайский рынок, развернувшийся к росту. Японский Nikkei 225 потерял по итогам торгов 1,48%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,1%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,8%, Shenzhen Composite - 1,5%. Китайский рынок растет вслед за котировками акций производителей и сырьевых компаний. Возобновление производства после смягчения карантинных ограничений в стране, благоприятная монетарная политика, а также четкие сигналы того, что власти КНР планируют принимать меры для стабилизации роста, поддерживают настрой рынка.

Цены на нефть плавно снижаются утром в пятницу, завершив предыдущую сессию в умеренном минусе из-за опасений по поводу введения новых локдаунов в Китае. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в пятницу составила $122,74 за баррель, что на 0,27% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг контракт подешевел на $0,51 - до $123,07 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $121,21 за баррель, что на 0,25% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,60, до $121,51 за баррель.

Власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19, сообщает агентство Bloomberg. Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты. Ранее Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,02 млн баррелей, при этом товарные резервы бензина снизились на 812 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,277 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,787 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июня вырос на 0,19% по отношению к среде и составил 107,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,2%, поднявшись до 776,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-20R" (+2,4%), "ГК Самолет БО-П10" (+0,9%) и "БКЕ-001Р-03" (+0,75%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,5%), "Сбербанк-002Р-01" (-0,36%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) завершила доразмещение 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей. Цена доразмещения составила 97,75% от номинала. Основной выпуск объемом 7 млрд рублей компания разместила в конце мая, сбор заявок проходил по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций. Финальный ориентир цены размещения был установлен на уровне 97,75% от номинала, что соответствует доходности к оферте в размере 13,29% годовых. Ставка 1-6-го квартальных купонов составит 11% годовых. Таким образом, объем выпуска составляет 8,2 млрд рублей.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) приняло решение сократить срок обращения облигаций серии 002Р-08R на 15 млрд рублей с 10 лет до 3 лет и отменить оферту. Первоначально выпуск был 10-летним с офертой через 3 года. Сбор заявок на выпуск прошел 7 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,2% годовых. Ставка 2-6-го купонов определена равной ставке 1-го купона. Объем размещения был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 15 июня.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 31-34-го купонов биржевых облигаций серии БО-15 в размере 9,85% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2014 года по открытой подписке по ставке 11,8% годовых. Срок обращения займа составляет 10 лет, бумаги имеют 40 квартальных купонных периодов. Ставка текущего купона - 5,3% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 июня.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 19-21-го купонов выпуска облигаций серии 001Р-01R объемом 15 млрд руб. на уровне 9,7% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 23 июня. Период предъявления бумаг к оферте - последние пять рабочих дней 21-го купонного периода. Приобретение облигаций будет осуществлено на третий рабочий день с даты окончания периода предъявления бумаг к оферте. ДОМ.РФ разместил 10-летние бонды 001Р-01R объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года по ставке 7,6% годовых. Ставка текущего 18-го купона - 9,3% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 24-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 9,77% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей (в настоящее время с учетом амортизации объем составляет 2,069 млрд рублей). Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ разной дюрации плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

Кроме того, АО "ГТЛК" приобрело в рамках оферты 239 тыс. 572 облигации серии 001Р-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 2,39% выпуска. Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка текущего купона - 13,32% годовых, купоны квартальные.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-13 в размере 0,1% годовых. Десятилетние облигации банка "Зенит" серии БО-13 объемом 5 млрд рублей были размещены в июне 2014 года. В августе 2016 года банк доразместил бумаги на 1 млрд рублей. Таким образом, в обращении в настоящее время находится 6 млн облигаций данной серии. Ставка текущего купона - 5,66% годовых. По выпуску 21 июня предстоит исполнение оферты.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 6-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 17,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 22-й период по облигациям серии 001Р-03 на сумму 4,725 млн рублей. Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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