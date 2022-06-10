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10 июня 2022 года 09:12

Нефть продолжает умеренно дешеветь

Фондовые индексы США завершили торги четверга резким падением. Фондовые индексы стран АТР в основном падают в пятницу. Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг.

Инвесторы продолжили оценивать прогнозы в отношении инфляции и роста экономики в ожидании пятничных статистических данных о динамике потребительских цен в США.

Высокая инфляция может усилить ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит цикл агрессивного повышения ставок во втором полугодии текущего года, несмотря на признаки замедления роста экономики, пишет Trading Economics.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

"Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании, - говорится в пресс-релизе ЕЦБ. - Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов".

Трейдеры также оценивали новую порцию статистических данных по рынку труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 27 тыс. - до 229 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 202 тыс., а не 200 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя до 206 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, свидетельствуют результаты опроса агентства Bloomberg.

Акции Devon Energy (SPB: DVN) Corp. потеряли 0,1%. Американская нефтегазовая компания договорилась о приобретении арендного права и нескольких активов компании RimRock Oil and Gas на территории нефтегазового бассейна Уиллистон за $865 млн.

Цена бумаг Signet Jewelers (SPB: SIG) выросла на 9,1%. Компания, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, получила квартальный убыток, однако увеличила выручку и повысила объем программы выкупа акций, что спровоцировало активный рост её котировок.

Акции Target Corp. (SPB: TGT) снизились на 1,4%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, увеличила размер квартальных дивидендов на 20%, до $1,08 на акцию с $0,9 на акцию в предыдущем квартале.

Бумаги Five Below Inc. (SPB: FIVE) подешевели на 1,4%. Американская сеть магазинов-дискаунтеров в первом квартале 2022 финансового года снизила чистую прибыль более чем на треть, при этом выручка оказалась хуже прогнозов.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) упали на 3%. Компания приостановит наём новых сотрудников в подразделение, производящее чипы для ПК, и изменит план капиталовложений на краткосрочную перспективу на фоне возросшей экономической неопределенности.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизилось на 1,94% - до 32272,79 пункта.

Standard & Poor''s 500 понизился на 2,38% - до 4017,82 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 2,75% и составил 11754,23 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном падают в пятницу, исключение составляет китайский рынок, развернувшийся к росту.

Японский Nikkei 225 теряет в ходе торгов 1,4%, гонконгский Hang Seng - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,8%, Shenzhen Composite - 1,5%.

Китайский рынок растет вслед за котировками акций производителей и сырьевых компаний. Возобновление производства после смягчения карантинных ограничений в стране, благоприятная монетарная политика, а также четкие сигналы того, что власти КНР планируют принимать меры для стабилизации роста, поддерживают настрой рынка, отмечают эксперты Guosheng Securities.

Стоимость акций производителя электромобилей выросла в ходе торгов на 5,7%, котировки бумаг Great Wall Motor, SAIC Motor и Guangzhou Auto поднялись соответственно на 2,8%, 1,8% и 2,7%.

Цена акций производителя электромобильных аккумуляторов Contemporary Amperex Technology CATL подскочила на 3,2%.

Стоимость бумаг Zhejiang Huayou Cobalt увеличилась на 2,4%, China Coal Energy - на 2,8%, Cnooc - на 2,2%.

Данные по инфляции в Китае за май, опубликованные в пятницу, в целом совпали с ожиданиями рынка. При этом снижение цен производителей поддержало ожидания экспертов, что власти КНР продолжат принимать меры стимулирования экономического роста, которые могут включать снижение ключевой ставки китайским ЦБ.

Темпы роста потребительских цен в Китае в мае остались на уровне апреля - 2,1% в годовом выражении, повышение цен производителей замедлилось до 6,4%, минимума за 14 месяцев.

Котировки акций китайских интернет-компаний, торгующихся в Гонконге, снижаются в пятницу на фоне слабой отчетности Bilibili Inc. (SPB: BILI), оператора популярного в стране видеосервиса.

Бумаги Bilibili теряют в цене 8,2%. Согласно отчетности компании за первый квартал 2022 года, ее чистый убыток вырос в 2,5 раза, а скорректированный показатель и выручка оказались хуже прогнозов рынка. Кроме того, Bilibili дала слабый прогноз на текущий квартал.

Стоимость бумаг Baidu Inc. (SPB: BIDU) снизилась в ходе торгов на 3,1%, Kuaishou Technology - на 0,3%.

В Японии лидерами снижения также являются акции технологических компаний: бумаги SoftBank Group теряют в цене 1,8%, Tokyo Electron - 2,9%, Keyence - 2,2%, Advantest - 3,9%.

Цены производителей в Японии в мае выросли на 9,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. В апреле, согласно пересмотренным данным, подъем цен производителей составил 10%. Эксперты прогнозировали их повышение в мае на 9,8%.

Южнокорейский рынок падает вслед за снижением котировок акций авиакомпаний и производителей электроники. Стоимость бумаг Asiana Airlines опустилась на 2,7%, Samsung Electronics - на 2,2%, SK Hynix - на 2,8%.

В Австралии дешевеют акции BHP Group (-0,2%), Fortescue Metals (-0,8%), Rio Tinto (-2,7%), Woodside Energy (-1,6%), Santos Ltd. (-0,9%).

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу, завершив предыдущую сессию в небольшом минусе из-за опасений по поводу введения новых локдаунов в Китае.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК в пятницу составляет $122,43 за баррель, что на $0,64 (0,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг контракт подешевел на $0,51 - до $123,07 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $120,90 за баррель, что на $0,61 (0,5%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась $0,60, до $121,51 за баррель.

Власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19, сообщает агентство Bloomberg. Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты.

Тем временем ранее Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,02 млн баррелей, при этом товарные резервы бензина снизились на 812 тыс. баррелей.

"Сложно ожидать снижения цен на нефть в ближайшие месяцы, поскольку рынок бензина, видимо, будет продолжать сжиматься по мере того, как летний автомобильный сезон входит в активную фазу", - сказал аналитик ING Уоррен Паттерсон.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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