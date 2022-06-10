Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2270-2320п - "Алго Капитал"

Российский рынок откроет торговую сессию в пятницу отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи (в диапазоне 2270-2320 пунктов), прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании объявления планового решения ЦБ РФ по величине ключевой ставки (13:30 МСК), - отмечает эксперт. - В качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2250, 2240 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2330, 2350 пунктов".

Заметное влияние на ход торгов в России во второй половине дня способны оказать важные внешнеполитические новости, указывает Манжос. Среди иностранной статистики, по его мнению, стоит обратить внимание на публикацию майского значения индекса потребительских цен в США (15:30 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.