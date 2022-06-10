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10 июня 2022 года 09:41
Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2270-2320п - "Алго Капитал"
Российский рынок откроет торговую сессию в пятницу отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи (в диапазоне 2270-2320 пунктов), прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании объявления планового решения ЦБ РФ по величине ключевой ставки (13:30 МСК), - отмечает эксперт. - В качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2250, 2240 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2330, 2350 пунктов". Заметное влияние на ход торгов в России во второй половине дня способны оказать важные внешнеполитические новости, указывает Манжос. Среди иностранной статистики, по его мнению, стоит обратить внимание на публикацию майского значения индекса потребительских цен в США (15:30 МСК). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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10 июня 2022 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе снизился по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля, несмотря на ослабление Банком России мер валютного регулирования и снижение ключевой ставки до 9,5% с 11% годовых, а также на фоне сохраняющегося антироссийского санкционного давления. Индекс Мосбиржи опустился в район 2285 пунктов, а индекс РТС поднялся к 1270 пунктам. читать дальше
.10 июня 2022 года 19:40
Москва. 10 июня. Рынок акций РФ завершил пятницу и торговую неделю смешанной динамикой blue chips и индексов из-за резкого укрепления рубля, несмотря на снижение ставки ЦБ РФ и послабления мер валютного регулирования, в то время как внешние площадки упали после выхода в США статистики об усилении инфляции в мае. В пятницу лидировали в откате бумаги ПАО "Полюс", расписки TCS Group и упавшие после отсечки дивидендов за 2021 год акции "Норникеля". читать дальше
.10 июня 2022 года 19:32
Рубль завершил торги пятницы уверенным ростом к доллару и евро после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке
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.10 июня 2022 года 17:42
Российские акции в данное время являются одним из самых интересных активов в мире, считает директор по инвестициям управляющей компании "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Виталий Исаков. "Чрезмерно крепкий рубль, новый пакет санкций с намерением ЕС отказаться от морских поставок нефти из РФ,... читать дальше
.10 июня 2022 года 17:15
Курс рубля может приблизиться к важному локальному уровню поддержки на отметке 60,2 руб./$1 в начале следующей недели, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Мы ожидаем, что курс доллара в начале следующей недели может попробовать приблизиться к важному локальному уровню поддержки... читать дальше
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Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4050-4100 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 зафиксировал самое большое падение с 18 мая, растеряв весь накопленный за две последние недели рост. Дальнейшую динамику широкого рынка... читать дальше
.10 июня 2022 года 15:47
Рубль днем обновил майские максимумы к доллару и евро на фоне ужесточения сигнала ЦБ РФ о дальнейшей ДКП
Москва. 10 июня. Доллар США и евро заметно ускорили темпы падения на "Московской бирже" в пятницу днем, обновив при этом минимальные значения с конца мая. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне ужесточения сигнала Банка России о дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП). читать дальше
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.10 июня 2022 года 14:21
Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли опустятся к $120/барр. в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли опустятся к $120 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагают аналитики Банк "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в четверг на 0,41%, до $123,07/барр. Давление на котировки оказывало укрепление доллара. В четверг вечером глава... читать дальше
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