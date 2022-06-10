Рынок ОФЗ ждет снижения ставки до 10% в июне и до 9% к концу 2022г - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций предполагают снижение ставки до 10% (минус 100 б.п.) по итогам заседания 10 июня и до 9% к концу текущего года с последующей стабилизацией, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Участники рынка пересматривают прогнозы в пользу большего снижения ключевой ставки ЦБР в текущем году после публикации данных по замедлению инфляции в мае и начале июня. Котировки ОФЗ предполагают снижение ставки 10 июня до 10% (-100 б.п.) и до 9% к концу года с последующей стабилизацией на этом уровне. Если регулятор подтвердит ожидания рынка, то реакция цен ОФЗ на заседание в пятницу будет нейтральной. При более мягкой риторике кривая доходности ОФЗ на участке более одного года может сместиться в диапазон 8,8-9% годовых", - пишет эксперт.

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