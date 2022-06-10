Уход котировок нефти ниже $116/барр. в ближайшее время маловероятен - BCS Express

Уход котировок нефти марки Brent ниже $116 за баррель в ближайшее время маловероятен, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть незначительно снизились в четверг, корректируясь после скачка в предыдущий день. Охлаждающее влияние оказали новости о том, что в Китае вновь зафиксированы вспышки COVID-19 и отдельные районы Шанхая и Пекина возобновляют ограничения. Между тем дефицит поставок сохраняется, что заставляет аналитиков пересматривать прогнозы на 2022 год в пользу более дорогого топлива, - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании. - Фьючерсы на нефть марки Brent пока не смогли пройти зону сопротивления $123-124 за баррель и остались в прежнем диапазоне. Риски более глубокой коррекции пока сохраняются, но ниже $116 котировки вряд ли уйдут. Предпосылки для более высоких цен по-прежнему есть, так что подъем выше $125 сейчас выглядит лишь вопросом времени".

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