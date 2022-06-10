Поводов для ослабления рубля пока нет - BCS Express

Поводов для ослабления рубля в краткосрочной перспективе нет, укрепление доллара к национальной валюте возможно ближе к концу текущего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Влияние заседания ЦБ РФ на курс рубля может быть нейтральным. Даже если вдруг ставку снизят сразу до 9%, то к изменению баланса спроса и предложения на валютном рынке это вряд ли приведет. Никакого значительного carry-trade из-за разницы в ставках по валютам сейчас нет. В настоящее время курс национальной валюты является производной торгового баланса, а объем экспорта остается экстремально высоким по сравнению с импортом, - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии. - Также видится некоторая несогласованность, когда, с одной стороны, рубль чрезмерно переукрепился и давит на бюджетные доходы и инвестиционную активность экспортеров, а с другой - идет полным ходом процесс девалютизации, который выливается в еще больший объем предложения долларов и евро с целью выхода в рубль. Учитывая огромные потоки валютной выручки и подавленного импорта, поводов для роста курса доллара в краткосрочной перспективе нет. Прогнозируем подъем чуть позже, ближе к концу текущего года".

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