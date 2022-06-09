Рынок акций РФ просел ниже 2300п по индексу Мосбиржи на внешнем негативе, лидер в откате - Интер РАО после отсечки

Москва. 9 июня. Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне ухудшения настроений на внешних площадках, индекс Мосбиржи опустился ниже рубежа 2300 пунктов, хотя индикатор вечером смог отыграть часть потерь за счет ослабления рубля после известий об отмене нормативов обязательной продажи валютной выручки экспортерами. В лидерах отката выступили акции "Интер РАО" (-7,2%) после отсечки на бирже дивидендов за 2021 год.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2293,99 пункта (-1,1%, днем индекс опускался в район 2275 пунктов), индекс РТС - 1212,58 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,8%.

Доллар вырос до 59,59 рубля (+0,19 рубля), днем курс падал до 57,41 руб./$1.

Акции "Интер РАО" подешевели до 3,005 рубля; дивиденды за 2021 год составляют 0,2366 рубля на бумагу.

Также подешевели расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-5,8%), OZON (MOEX: OZON) (-4,4%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, усилить распродажи инвалюты с утра четверга могло решение Тинькофф банка (SPB: TCS) ввести комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте в размере 12% годовых. Инвесторы опасаются похожих шагов со стороны других банков.

В середине торгов рубль резко просел, реагируя на президентский указ, согласно которому размер экспортной выручки, подлежащей обязательной продаже, теперь будет определять правительственная комиссия, а сроки реализации выручки - ЦБ РФ. Участники валютного рыка надеются, что такой формат позволит более гибко регулировать баланс спроса и предложения на инвалюту. Тем более, фактически это отменяет норму продажи экспортной выручки в 50%. Банк России в пятницу может снизить ключевую ставку сильнее ожидаемого 1 процентного пункта, то есть ниже 10% годовых. Более быстрому смягчению монетарной политики способствует и замедление инфляции: данные Росстата вновь отразили недельную дефляцию после нулевого изменения потребительских цен в предыдущий недельный период.

Индекс Мосбиржи завершил день снижением, резкое ослабление рубля во второй половине торгов особо не повлияло на динамику индикатора. Мировые рынки вечером перешли к активному снижению, реагируя на итоги заседания ЕЦБ, который подтвердил планы начать повышение процентных ставок в июле, а также значительно увеличил прогноз уровня инфляции.

Индекс Мосбиржи удержал ближайшую поддержку 2275 пунктов. Однако в преддверии длинного перерыва в торгах из-за праздничного выходного понедельника в России, в пятницу рынку акций будет трудно развить восстановление. Возможно и усиление распродаж, в случае пробоя отметки 2275 пунктов фондовый индикатор может направиться к 2-недельному минимуму - ниже уровня 2240 пунктов, полагает Бабин.

Как отмечает аналитик УК "Первая" Александра Овчинникова, аппетит к риску к концу недели постепенно угасает, рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз.

Внешний фон после заседания ЕЦБ остался умеренно-негативным. Глава ЕЦБ обеспокоена влиянием высоких цен на энергоносители, которые будут сдерживать экономический рост. Прогноз роста ВВП был снижен до 2,8% на 2022 год. Также, ЕЦБ сигнализировал о серии повышений процентных ставок, начиная с июля, это будет первое повышение за последние 11 лет.

Тем временем, доходности облигаций UST растут - доходность 10-летних бондов снова совершает попытку закрепиться выше 3% годовых, а "индекс волатильности" находится в консолидации перед пятничной публикацией данных по инфляции в США. Нефть Brent закрепилась выше $123 за баррель, не исключено дальнейшее умеренное повышение котировок.

Отмена обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами не окажет существенного влияния на рубль, поскольку компании-экспортеры и в отсутствие данных требований продавали высокую часть валютной выручки для покрытия операционных расходов, налоговых выплат, внутренних инвестиций и т.д. На текущий момент ключевым фактором крепкого рубля является сохранение высокого экспорта, обеспечивающего высокое предложение валюты. В пятницу ожидается боковая динамика рынка акций, в рамках 2240-2350 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Овчинникова.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, бумаги нефтегазового сектора проигнорировали колебания рубля благодаря высоким ценам на нефть (Brent остается выше $123 за баррель, а стоимость Urals приблизилась к отметке $100 за баррель), рынок в целом взял перерыв после 2-дневного роста, а индекс МосБиржи опустился ниже отметки 2300 пунктов. Под выраженным давлением были депозитарные расписки, которые не смогли полноценно начать восстанавливаться после обвала в конце прошлой недели. Проявить устойчивость смогли только расписки Cian (MOEX: CIAN), в то время как другие АДР/ГДР потеряли 4-9%.

Среди ключевых сегментов сильнее остальных упал сектор горной добычи и металлургии, за исключением бумаг "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) и "Норникеля, которые последний день торговались на бирже с дивидендами. Негативную динамику продемонстрировали также бумаги сталелитейных компаний, которые остаются под давлением из-за включения "Северстали" в SDN лист США.

В пятницу индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2250-2350 пунктов, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Самолета" возобновили повышение в ожидании выплаты дивидендов за I квартал с доходностью чуть менее 2%. В "Транснефти" (MOEX: TRNF) пока не объявили решения по дивидендам за 2021 год, которое, по словам представителей компании, должно быть озвучено в июне. Судя по росту "префов", инвесторы не исключают объявления о выплатах, что было бы вполне логичным при высоких ценах на энергоносители. Акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) продолжают падение на фоне сохранения сложного финансового положения компании - котировки обновляют исторические минимумы с момента начала торгов на МосБирже (с июня 2020 года - прим ИФ). В TCS Group объявили о введении комиссии в размере 1% в месяц по валютным вкладам, что приводит к удорожанию услуг банка и впоследствии может привести к оттоку клиентов.

Нефть стабилизировалась в ожидании нового импульса к росту, при отсутствии которого нельзя исключать перехода к фиксации краткосрочной прибыли и отступления Brent и WTI от сопротивлений $124,5 и $123 за баррель соответственно.

На мировых площадках в четверг преобладал уход от риска, который подогрел довольно решительный настрой ЕЦБ в отношении ужесточения денежно-кредитной политики. На следующей неделе схожие заявления, вероятно, поступят и от ФРС, что заставляет инвесторов проявлять осторожность, а доходность 10-летних гособлигаций оставаться выше 3% и оказывать давление, в том числе, на золото. Российский рынок пока не проявляет краткосрочной решимости в развитии роста, что вполне объяснимо в санкционных условиях, при этом значительной поддержки акциям не оказывает и активное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Инвесторы сейчас в основном интересуются дивидендными историями, считает Кожухова.

В Азии в четверг индексы акций снизились за исключением Японии (японский Nikkei 225 подрос на 0,04%, южнокорейский Kospi снизился на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 1,4-1,7%) и Штаты (индексы просели на 0,3%).

Китай в мае увеличил экспорт на 16,9% в годовом выражении, аналитики в среднем ожидали роста на 8%, по данным Trading Economics и The Wall Street Journal. Резкий рост экспорта обусловлен восстановлением экономики страны после локдаунов, возобновлением работы предприятий и ослаблением проблем в цепочках поставок. Импорт КНР в прошлом месяце увеличился на 4,1%, что стало первым ростом показателя за три месяца. Средний прогноз экспертов составлял 2%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal предполагали подъем на 2,5%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо не стал менять ставки (базовая осталась на нулевом уровне, по депозитам - минус 0,5%, по маржинальным кредитам - 0,25%) и объявил о планах их повышения на 0,25 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. Затем ЕЦБ планирует вновь поднять ставки в сентябре, темпы повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов. После сентября европейский Центробанк намерен поднимать ставку постепенно, но устойчивыми темпами. Кроме того, ЕЦБ сообщил, что чистый выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) прекратится 1 июля 2022 года.

ЕЦБ прогнозирует инфляцию в еврозоне на уровне 6,8% в 2022 году, 3,5% в 2023 году и 2,1% в 2024 году; рост ВВП еврозоны в 2022 году регулятор ожидает на уровне 2,8%, в 2023 году - на 2,1%, в 2024 году - также на 2,1%.

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 229 тыс., тогда как эксперты ожидали 206 тыс.

На нефтяном рынке в четверг цены скорректировались вниз после достижения накануне максимумов за 3 месяца; рынок анализирует статистические данные по объемам запасов сырья в США и по внешней торговле Китая за май.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $123,17 за баррель (-0,3% и +2,5% в среду), июльская цена WTI - $121,49 за баррель (-0,5% и +2,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2,02 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн), резервы бензина снизились на 812 тыс. баррелей (ожидался рост на 800 тыс.), запасы дистиллятов выросли на 2,59 млн баррелей (ожидался рост на 0,6 млн).

Падение запасов бензина стало следствием начавшегося автомобильного сезона в США, когда спрос на топливо традиционно высок. По расчетам аналитиков ANZ, основанным на данных Минэнерго, спрос на нефтепродукты в Штатах составляет порядка 19,5 млн баррелей в сутки, на бензин - 8,98 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели из-за отсечки дивидендов на бирже акции ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-4% и -15% "префы"), также снизились расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-9,4%, акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-9,3%), Petropavlovsk (-9,2%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-5,9%), EMC (MOEX: GEMC) (-5,8%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-5,5%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-5,3% и -5,5% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-5,2%.

Лидерами роста выступили акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+7,4% и +20% "префы"), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+6,8%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+5,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5,1%), "Транснефти" (+5,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4,9%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+4,1%).

Акции девелоперов выросли на фоне сообщений Минфина РФ о том, что сокращение выдач ипотеки в апреле-мае носило временный характер и в ближайшие месяцы рынок перейдет к уверенному росту показателей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 24,77 млрд рублей (из них 8,1 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,48 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,74 млрд рублей на акции "Норникеля").