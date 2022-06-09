Рубль к закрытию торгов растерял почти весь дневной прирост к доллару и евро на фоне нового смягчения мер валютного контроля

Москва. 9 июня. Доллар США и евро отыграли почти все дневные потери на "Московской бирже" по итогам торгов в четверг, рубль растерял рост к бивалютной корзине на фоне нового смягчения мер валютного контроля.

Курс доллара США составил 59,35 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 58 руб./$1 впервые с 25 мая. Евро стоил 63,3 руб./EUR1, подешевев на 29 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,8 копейки - до 61,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял темпы роста к доллару и евро по итогам дня, отреагировав на новые меры валютного контроля, предпринимаемые российскими властями. Согласно президентскому указу от 9 июня механизм обязательной продажи валютной выручки, введенный в ответ на антироссийские санкции в конце февраля и с тех пор неоднократно смягченный, становится еще более гибким. Теперь размер обязательной продажи валютной выручки экспортером будет определять правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а сроки - совет директоров Банка России.

Изначально экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, затем лимит был снижен до 50%, а срок - увеличен с трех дней до двух месяцев. При этом допускалась возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей, глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что для отдельных экспортеров устанавливаются пониженные нормативы продажи валютной выручки, не уточняя, о каких именно компаниях речь.

Поддержку рублю продолжают оказывать цены на нефть, в первой половине дня обновившие максимумы за три месяца, а также перевод оплаты российского газа на рубли. Нефтяное эмбарго со стороны стан ЕС начнет действовать только через полгода, поэтому в условиях приостановки действия бюджетного правила, котировки нефти оказывают заметное влияние на курсообразование рубля.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2022 года составило $110,3 млрд, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($32,1 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта при снижении импорта.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые пять месяцев 2022 года увеличилось в 2,8 раза, до $124,3 млрд по сравнению с $44,5 млрд за аналогичный период 2021 года. Согласно ранее опубликованной оценке ЦБ РФ, в январе-апреле 2022 года, по предварительной оценке, профицит текущего счета составил $95,8 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $106,5 млрд.

Следовательно, в мае профицит текущего счета мог составить $14,5 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $17,8 млрд. Из расчетов, выполненных на основе сопоставления двух предыдущих оценок платежного баланса - за три и четыре месяца 2022 года, следовало, что в апреле профицит текущего счета мог составить $37,6 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $40,2 млрд. В этом случае майский профицит текущего счета меньше апрельского в 2,6 раза, профицит торговли товарами и услугами - в 2,3 раза.

Согласно обновленному в конце апреля базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти $75 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $145 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $184 млрд.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что страны G7 изучают различные варианты того, как можно установить лимит цены на нефть РФ и добиться сокращения доходов России от нефтяного экспорта. Глава американского Минфина Джанет Йеллен сказала в среду, что США не настроены против поставок нефти РФ на мировой рынок при условии ограничения доходов Москвы от ее продажи.

В начале июня президент США Джо Байден заявил, что страны Европы обдумывают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы РФ продавала нефть в мире по цене ниже рыночной. До этого агентство Bloomberg отмечало, что высокопоставленные американские официальные лица разделились на два лагеря в вопросе определения стратегии дальнейших антироссийских санкций. По словам источников агентства, одни выступают за вторичные санкции, другие предлагают добиваться ограничения цен на нефть в мире.

Инфляция в РФ в мае 2022 года замедлилась до 0,12% с 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в среду Росстат. За январь-май цены в РФ выросли на 11,80%.

Инфляция в мае оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на май, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,2%.

Инфляция в мае оказалась минимальной для этого месяца за все время наблюдений с 1991 года (предыдущий минимум для мая по росту цен был зафиксирован в 2020 году - 0,27%).

Правда, этот майский минимум был зафиксирован после рекордного с 1999 года месячного роста цен в марте 2022 года (на 7,61%) и во многом объясняется последовавшим снижением цен на непродовольственные товары на фоне укрепления рубля, а также снижением цен на ряд позиций плодоовощной продукции.

Тем не менее, в мае 2021 года инфляция была значительно выше (0,74%), и в годовом выражении инфляция в мае 2022 года, по данным Росстата, замедлилась до 17,10% с 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года)

Как сообщалось, ЦБ на внеочередном заседании совета директоров 26 мая в третий раз менее чем за два месяца понизил ставку на 3 процентных пункта (в этот раз с 14% до 11%) и заявил, что может продолжить смягчение политики, а также снизить совсем свежий, апрельский, прогноз по инфляции, отметив, что замедление годовой инфляции в РФ идет быстрее апрельских ожиданий ЦБ.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении регулятора.

Подавляющее большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", ждет снижения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 10 июня, на 100 базисных пунктов (п.п.) - до 10% годовых.

ЦБ в конце апреля прогнозировал инфляцию в РФ в 2022 году в диапазоне 18-23%, ожидая ее снижение до 5-7% в 2023 году и возврат к 4% в 2024 году.

Минэкономразвития в середине мая озвучило свой новый прогноз (согласованный с Минфином) по инфляции на 2022 год, который равняется 17,5%, который ниже прогноза ЦБ от конца апреля (18-23%), что объясняется в том числе тем фактом, что недельная инфляция в начале мая значительно замедлилась.

Помощник президента РФ Максим Орешкин во второй половине мая заявил, что инфляция в РФ в 2022 году может не превысить 15%. "В целом по инфляции было очень много негативных прогнозов - 20%, 25%. Сейчас можно уже уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%", - сказал он, выступая 19 мая на форуме "Новые горизонты". "Мы видим, как сейчас у нас недельная инфляция замедляется, в ближайшие недели мы уже выйдем на довольно устойчивый дефляционный тренд", - заверил Орешкин.

Президент РФ Владимир Путин после этого подтвердил эти ожидания. "По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не превысит 15%", - сказал Путин 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня по инфляции в 2022 году, равняется 16,7% (снизился с 19,3% по опросу в начале мая), в 2023 году - 7,1%.

Цены на нефть перешли к небольшому снижению вечером в четверг, инвесторы оценивают ситуацию с коронавирусом в Китае и данные о запасах топлива в США. Власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19, сообщает агентство Bloomberg. Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК в четверг составляет $123,41 за баррель, что на 0,14% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $121,74 за баррель, что на 0,3% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Тем временем, объем китайского экспорта в прошлом месяце подскочил на 16,9% в годовом выражении, рос самыми быстрыми темпами с января, показали данные таможенного ведомства КНР. Аналитики при этом ожидали более скромного повышения - на 8%, пишет Trading Economics.

Доклад Минэнерго США в среду показал недельный рост запасов нефти на 2,02 млн баррелей - до 416,76 млн баррелей. Однако резервы бензина снизились на 812 тыс. баррелей и составили 218,18 млн баррелей. Падение запасов бензина стало следствием начавшегося автомобильного сезона в США, когда спрос на топливо традиционно высок.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, не сумев сформировать отскок днями ранее, пара "доллар-рубль" в первой половине торгов опустилась ниже важного локального уровня поддержки 60,2 руб./$1, что в условиях активизации экспортеров позволило курсу доллара приблизиться к майским минимумам. "Тем не менее, после решения президента Путина об отмене требования к экспортерам продавать 50% валютной выручки, курс доллара начал компенсировать дневные потери. Мы полагаем, что данное решение позволит сузить навес предложения долларов на валютном рынке и вернуть курс доллара в более комфортные значения для российского бюджета (около отметки 65 рублей). Однако давление на позиции иностранной валюты могут продолжать оказывать оплата газа в рублях и налоговый период июня, в рамках подготовки к которому компании-экспортеры активно конвертируют иностранную валюту", - говорит Жильников.

"Рубль при открытии резко укрепился и после кратковременного ослабления продолжил активно дорожать, обновляя двухнедельные вершины. Усилить распродажи инвалюты могло решение Тинькофф банка (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) ввести комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте в размере 12% годовых. Инвесторы опасаются похожих шагов со стороны других банков. Это лишь увеличивает дисбаланс российского валютного рынка, который заключается в превышении предложения инвалюты над спросом. Направленные на его устранение меры ЦБ и властей по смягчению валютных ограничений пока не приносят необходимого результата. Большой объем экспортной выручки, поступающий на российский рынок, поддерживается высокими ценами на сырье, в том числе на нефть, котировки которой продолжают обновлять трехмесячные вершины. На этом фоне завтра Банк России может снизить ключевую ставку сильнее ожидаемого 1 процентного пункта, то есть ниже 10%. Более быстрому смягчению монетарной политики способствует и замедление инфляции: вчерашние данные Росстата вновь отразили недельную дефляцию после нулевого изменения потребительских цен в предыдущий недельный период. (. . .) В середине торгов рубль резко просел, реагируя на президентский указ, согласно которому размер экспортной выручки, подлежащей обязательной продаже, теперь будет определять правительственная комиссия. Сроки реализации выручки устанавливаются Центральным банком. Участники валютного рыка надеются, что такой формат позволит более гибко регулировать баланс спроса и предложения на инвалюту. Тем более, фактически это отменяет норму продажи экспортной выручки в 50%", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 июня на 1,8387 рубля, до 58,3895 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,8446 рубля, до 62,0934 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 1,6553 рубля по отношению к среде и составил 58,5019 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,3477 рубля и составил 58,6734 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 288,217 млн, из которых $1 млрд 133,786 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 154,431 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 2,0463 рубля, до 62,0872 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 1,6657 рубля, до 62,2172 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 504,475 млн, из которых EUR395,215 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 109,26 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 27 базисных пункта (б.п.) - до 11,03% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 12 б.п. - до 10,86% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 11 б.п. - до 10,72% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 18 б.п. - до 10,78% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 27 б.п., поднявшись до 10,87% годовых.