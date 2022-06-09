Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках

Москва. 9 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне нестабильной ситуации на глобальных рынках капитала из-за опасений, что ужесточение денежно-кредитной политики мировыми Центробанками негативно скажется на темпах роста мировой экономики. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене за день, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 15 базисных пунктов, до 25,26% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 23,82% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 136 базисных пунктов, до 23,47% от номинала (их доходность снизилась на 138 базисных пунктов - до 24,73% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 140 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене всего на 2 базисных пункта, до 18,53% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, до 28,48% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 50 базисных пунктов, до 18,38% от номинала (их доходность снизилась на 107 базисных пунктов - до 62,38% годовых), а бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 49 базисных пунктов, до 15,26% от номинала (их доходность выросла на 97 базисных пунктов, до 45,36% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 21 базисный пункт, подорожав до 26,15% от номинала (его доходность выросла на 4 базисных пункта - до 153,19% годовых), а еврооблигации РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 20 базисных пунктов, до 25% от номинала (их доходность выросла на 73 базисных пункта - до 171,22% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 июня находилась под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, давление на отечественные бумаги оказывали негативные настроения, сформировавшиеся на глобальных рынках капитала после состоявшегося июньского заседания ЕЦБ, а с другой стороны - поддержку рынку оказывали такие факторы, как высокие цены на нефть, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ, а также укрепляющийся рубль.

Доходности гособлигаций США и большинства европейских стран выросли 9 июня после состоявшегося заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25% годовых. "Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта на июльском заседании, - говорится в пресс-релизе ЕЦБ. - Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов".

Трейдеры также оценивают новую порцию статистических данных по рынку труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 27 тыс. - до 229 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 202 тыс., а не 200 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя до 206 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, свидетельствуют результаты опроса агентства Bloomberg.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-мае 2022 года составило $110,3 млрд, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($32,1 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта при снижении импорта. Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые пять месяцев 2022 года увеличилось в 2,8 раза, до $124,3 млрд по сравнению с $44,5 млрд за аналогичный период 2021 года.