Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 10 июня в фокусе будут макростатистика и следующие события:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в мае (04:30 МСК);

- заседание ЦБ РФ по процентной ставке (13:30 МСК) и пресс-конференция регулятора (15:00 МСК);

- индекс потребительских цен США в мае (15:30 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16:45 МСК);

- предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в июне (17:00 МСК).

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