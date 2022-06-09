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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции Bank of America и JP Morgan
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09 июня 2022 года 18:13
Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции Bank of America и JP Morgan
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. с целевыми ценами $48 и $166 за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика банка Ольги Найденовой. "Мы начинаем анализ акций JPM и BAC с позитивного прогноза. Бумаги потеряли в цене 25-27% и, несмотря на циклический характер сектора, у котировок есть шанс на восстановительный рост. Два крупнейших американских банка выиграют благодаря инвестициям в развитие, отдаче от масштаба и диверсификации. Их доходы увеличатся на фоне роста процентных ставок и кредитования, что при сохранении рисков в американской экономике на сравнительно низких уровнях должно более чем компенсировать снижение доходов инвестбанковского бизнеса",- пишет эксперт. Несмотря на то, что банки процикличны, а мы сейчас находимся в конце цикла с рисками рецессии, аналитик считает, что уже произошедшая коррекция достаточна для отражения этих рисков и перенесла мультипликаторы на уровень ~10% ниже многолетних средних. "Мы полагаем, что ввиду роста значимости технологий в банковском бизнесе крупнейшие банки станут дополнительно выигрывать благодаря своему масштабу. Мы ждем ежегодного роста прибыли на 6-7% в 2023-2026гг после падения (нормализации) в 2022г", - указывает Найденова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-БАНКИ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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