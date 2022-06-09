Рубль днем немного приостановил темпы роста к доллару и евро на фоне нового смягчения мер валютного контроля

Москва. 9 июня. Доллар США и евро активно дешевеют, но все же чуть отскочили от минимальных значений с конца мая, достигнутых в ходе торгов на "Московской бирже" ранее в четверг. После достижения двухнедельных максимумов на фоне роста нефти рубль немного приостановил темпы укрепления к бивалютной корзине после появления новостей о новом смягчении мер валютного контроля.

Курс доллара США составил 58,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,27 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 58 руб./$1 впервые с 25 мая. Евро стоил 61,75 руб./EUR1, подешевев на 1,84 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,53 рубля - до 59,76 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка растерял темпы роста к доллару и евро на дневных торгах на фоне новых мер ослабления валютного контроля, предпринимаемых российскими властями. Согласно президентскому указу от 9 июня механизм обязательной продажи валютной выручки, введенный в ответ на антироссийские санкции в конце февраля и с тех пор неоднократно смягченный, становится еще более гибким. Теперь размер обязательной продажи валютной выручки экспортером будет определять правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а сроки - совет директоров Банка России.

Изначально экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, затем лимит был снижен до 50%, а срок - увеличен с трех дней до двух месяцев. При этом допускалась возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей, глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что для отдельных экспортеров устанавливаются пониженные нормативы продажи валютной выручки, не уточняя, о каких именно компаниях речь.

Поддержку рублю продолжают оказывать цены на нефть, в первой половине дня обновившие максимумы за три месяца, а также перевод оплаты российского газа на рубли. Нефтяное эмбарго со стороны стан ЕС начнет действовать только через полгода, поэтому в условиях приостановки действия бюджетного правила, котировки нефти оказывают заметное влияние на курсообразование рубля.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что страны G7 изучают различные варианты того, как можно установить лимит цены на нефть РФ и добиться сокращения доходов России от нефтяного экспорта. Глава американского Минфина Джанет Йеллен сказала в среду, что США не настроены против поставок нефти РФ на мировой рынок при условии ограничения доходов Москвы от ее продажи.

В начале июня президент США Джо Байден заявил, что страны Европы обдумывают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы РФ продавала нефть в мире по цене ниже рыночной. До этого агентство Bloomberg отмечало, что высокопоставленные американские официальные лица разделились на два лагеря в вопросе определения стратегии дальнейших антироссийских санкций. По словам источников агентства, одни выступают за вторичные санкции, другие предлагают добиваться ограничения цен на нефть в мире.

Страны, отказавшиеся платить за российский газ по новым правилам, уже отключены от поставок, новых отключений не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они уже отключены, да", - сказал Песков журналистам в четверг. Так он ответил на вопрос, правда ли, что те страны, которые могли быть отключены от поставок газа из-за несогласия с новыми правилами расчетов, уже отключены от них.

Кроме того, у Пескова уточнили, будут ли новые отключения. "Нет. Система работает, система налажена, и те, кто получает газ, уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России", - ответил он.

Президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Инфляция в РФ в мае 2022 года замедлилась до 0,12% с 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в среду Росстат. За январь-май цены в РФ выросли на 11,80%.

Инфляция в мае оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на май, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,2%.

Инфляция в мае оказалась минимальной для этого месяца за все время наблюдений с 1991 года (предыдущий минимум для мая по росту цен был зафиксирован в 2020 году - 0,27%).

Правда, этот майский минимум был зафиксирован после рекордного с 1999 года месячного роста цен в марте 2022 года (на 7,61%) и во многом объясняется последовавшим снижением цен на непродовольственные товары на фоне укрепления рубля, а также снижением цен на ряд позиций плодоовощной продукции.

Тем не менее, в мае 2021 году инфляция была значительно выше (0,74%), и в годовом выражении инфляция в мае 2022 года, по данным Росстата, замедлилась до 17,10% с 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года)

Как сообщалось, ЦБ на внеочередном заседании совета директоров 26 мая в третий раз менее чем за два месяца понизил ставку на 3 процентных пункта (в этот раз с 14% до 11%) и заявил, что может продолжить смягчение политики, а также снизить совсем свежий, апрельский, прогноз по инфляции, отметив, что замедление годовой инфляции в РФ идет быстрее апрельских ожиданий ЦБ.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении регулятора.

Подавляющее большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", ждет снижения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 10 июня, на 100 базисных пунктов (п.п.) - до 10% годовых.

ЦБ в конце апреля прогнозировал инфляцию в РФ в 2022 году в диапазоне 18-23%, ожидая ее снижение до 5-7% в 2023 году и возврат к 4% в 2024 году.

Минэкономразвития в середине мая озвучило свой новый прогноз (согласованный с Минфином) по инфляции на 2022 год, который равняется 17,5%, который ниже прогноза ЦБ от конца апреля (18-23%), что объясняется в том числе тем фактом, что недельная инфляция в начале мая значительно замедлилась.

Помощник президента РФ Максим Орешкин во второй половине мая заявил, что инфляция в РФ в 2022 году может не превысить 15%. "В целом по инфляции было очень много негативных прогнозов - 20%, 25%. Сейчас можно уже уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%", - сказал он, выступая 19 мая на форуме "Новые горизонты". "Мы видим, как сейчас у нас недельная инфляция замедляется, в ближайшие недели мы уже выйдем на довольно устойчивый дефляционный тренд", - заверил Орешкин.

Президент РФ Владимир Путин после этого подтвердил эти ожидания. "По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не превысит 15%", - сказал Путин 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня по инфляции в 2022 году, равняется 16,7% (снизился с 19,3% по опросу в начале мая), в 2023 году - 7,1%.

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в четверг на фоне неопределенности в отношении ситуации с коронавирусом в Китае. Власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19, сообщает агентство Bloomberg. Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составляет $123,52 за баррель, что на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $121,94 за баррель, что на 0,14% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Тем временем, объем китайского экспорта в прошлом месяце подскочил на 16,9% в годовом выражении, рос самыми быстрыми темпами с января, показали данные таможенного ведомства КНР. Аналитики при этом ожидали более скромного повышения - на 8%, пишет Trading Economics.

Доклад Минэнерго США в среду показал недельный рост запасов нефти на 2,02 млн баррелей - до 416,76 млн баррелей. Однако резервы бензина снизились на 812 тыс. баррелей и составили 218,18 млн баррелей. Падение запасов бензина стало следствием начавшегося автомобильного сезона в США, когда спрос на топливо традиционно высок.

"После пробоя уровня 60 руб./$1 "доллар-рубль" пара движется по инерции, а укрепление рубля по-прежнему подогревается экспортно-импортным фактором. На данном этапе вполне возможны новые приступы роста курса российской валюты в рамках самоподдерживающегося тренда, однако в случае еще более агрессивного провала, в направлении долгосрочных минимумов, отмеченных в конце мая на отметке 53 руб./$1, повысится риск резкого отскока доллара с первоначальной целью в зоне 60-61 руб./$1. Поводом для реализации как минимум частичной коррекции может послужить завтрашнее заседание Банка России. Согласно консенсус-прогнозу, Центробанк снизит ставку до 10%, и если стоимость заимствований опустится ниже двузначной цифры, рубль может действительно ощутить на себе некоторое давление", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Рубль дорожает при поддержке цен на нефть. Вчера рубль постепенно усиливал позиции, похоже, существенным фактором поддержки рубля стал рост котировок Brent почти на 3% до $124 за баррель. Теперь может соответственно вырасти и цена российской нефти Urals. В этих условиях предложение валюты на российском рынке в среднесрочной перспективе будет увеличиваться. (. . .) В центре внимания сегодня заседание ЕЦБ. Как ожидается, регулятор объявит о завершении покупки активов, просигнализирует о повышении ставки в июле, обозначит свое намерение вывести ее в положительную зону к концу года, а также опубликует новые макроэкономические прогнозы. Если позиция ЕЦБ окажется жестче, то мы не исключаем краткосрочного укрепления евро", - полагает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 27 базисных пункта (б.п.) - до 11,03% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 12 б.п. - до 10,86% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 11 б.п. - до 10,72% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 18 б.п. - до 10,78% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 27 б.п., поднявшись до 10,87% годовых.