S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4070-4140п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 4070-4140 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 не смог продолжить отскок и пока торгуется в диапазоне 4070-4150 пунктов. RSI остается вблизи нейтрального уровня, а MACD указывает на ослабление "бычьего" импульса. Вероятно, мы продолжим наблюдать консолидацию на рынке в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4060 пунктов", - пишут эксперты инвесткомпании.

Аналитики указывают, что рост цен на углеводороды в условиях энергетического кризиса вкупе с негативным влиянием геополитической напряженности продолжают провоцировать разгон инфляции в мире. С учетом этих факторов Всемирный банк (ВБ) представил обновленный прогноз расширения мировой экономики в 2022г, понизив ожидаемые темпы до 2,9% в сравнении с январской оценкой 4,1%. Это предполагает замедление роста глобального ВВП вдвое после 5,7%, достигнутых в 2021г.

"Прогнозируется, что пик инфляции придется на середину текущего года, однако ценовое давление останется высоким. ВБ также пересмотрел прогноз роста ВВП в США на текущий год: оценка была понижена на 1,2 процентных пункта (п.п.), до 2,5%, после 5,7% в прошлом году. Аналогичный показатель для Китая был скорректирован вниз на 0,8 п.п., до 4,3%, после роста на 8,1% в 2021г. Прогноз показателя для еврозоны ухудшен на 1,7 п.п., до 2,5%, против 5,4% годом ранее", - отмечается в комментарии.

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