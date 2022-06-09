"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Bilibili с целью $42,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bilibili Inc. с целевой ценой $42,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 43%, стоп-приказ: $24,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Одна из самых популярных видео-платформ в Китае опубликует финансовый отчет 9 июня. Аналитики ожидают роста выручки до $5,08 млрд и прибыли на акцию $-4,04. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на II квартал 2022г будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага предпринимает попытки выйти из нисходящего тренда. Открывать позицию стоит на 2,5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $24,4 риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,51", - указывают эксперты "Финама".

Bilibili Inc. - китайская компания, которой принадлежит одноименный веб-сайт для обмена видео, посвященный анимации, комиксам и играм. Пользователи сайта могут загружать и просматривать ролики, а также добавлять комментарии в виде субтитров к видео.

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