"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Полюса с целью 9900 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать бумаги "Полюса" с целью 9900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,3%, стоп-приказ: 11225 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки золота формируют снижающийся тренд в преддверии повышения ставок ФРС США и потенциального локального укрепления доллара. Таким образом, бумаги "Полюса", выручка которого на 85% приходится на золотодобычу, также будут находиться под давлением", - указывают аналитики.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках устойчивого нисходящего тренда. Идея на падение бумаги с целью 9900 руб. При продаже на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 11225 руб. риск на портфель составит 0,2%", - указывают в "Финаме".

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих золотодобывающих компаний в мире. Эмитент обладает обширными запасами и высоким потенциалом роста добычи. Себестоимость производства на предприятиях "Полюса" является одной из самых низких в мире.

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