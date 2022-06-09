Рынок акций РФ утром просел ниже 2300п по индексу МосБиржи, лидирует в откате "Интер РАО" после отсечки

Москва. 9 июня. Рынок акций РФ утром в четверг просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и приостановившей ралли нефти (Brent торгуется у $123 за баррель); индекс МосБиржи опустился ниже 2300 пунктов во главе с упавшими после отсечки на бирже дивидендов бумагами "Интер РАО".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2287,9 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1220,09 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,9%.

Доллар просел до 59,1 рубля (-0,3 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (-8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,7%), OZON (MOEX: OZON) (-3,4%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, мировые рынки ожидают публикации в пятницу данных по потребительской инфляции в США и заседания ФРС на следующей неделе. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом вновь находится выше 3% годовых, снижая привлекательность как рынка акций, так и других активов, таких как золото.

Котировки Brent и WTI обновили максимумы с первой половины марта и приостановили повышение у сопротивлений $124,5 и $123 за баррель соответственно в ожидании новых сигналов. Цены продолжают ощущать поддержку от опасений в отношении более ограниченного предложения, о рисках чего предупреждают и страны-представители ОПЕК+. Кроме того, в отношениях по ядерной сделке Ирана с другими странами вновь обострилась напряженность, что снижает вероятность снятия санкций с Исламской республики.

Рублевый индекс МосБиржи остается ниже сопротивления 2360 пунктов, а индекс РТС за счет укрепления рубля поднялся выше средней полосы Боллинджера дневного графика (1200 пунктов) и имеет предпосылки развития роста в район 1285 пунктов (верхняя полоса Боллинджера).

Внешний фон вызвал приостановку покупок на российском фондовом рынке, хотя накануне индикаторы росли вопреки внешнему негативу благодаря корпоративным историям. Если интерес к отдельным именам сохранится, повышение по ним продолжится и в четверг. На зарубежных площадках при этом будут ждать действий ЕЦБ в отношении денежно-кредитной политики, которые, вероятно, станут началом нового цикла ужесточения, полагает Кожухова.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, российский фондовый рынок продолжает показывать "зигзагообразную" динамику. Биржевые "быки" на этой неделе поверили в прочность технической поддержки 2230 пунктов по индексу МосБиржи и активно покупали акции, котировки которых за последние три месяца просели больше всего (например, компании Ozon). Также повышенным спросом продолжают пользоваться акции "Газпрома", у которых зона технического сопротивления находится в области 320-330 руб. за штуку.

Учитывая предстоящие длинные 3-дневные выходные в торговом календаре МосБиржи, вряд ли будет повышенный спрос на российские акции в конце недели. Индекс МосБиржи находится под сопротивлением 2450 пунктов, и у большинства инвесторов нет уверенности в правильности лозунга "покупай сейчас, а то проиграешь". До улучшения ситуации в геополитическом направлении вряд ли будет волна спроса на российские акции. В конце марта рынок продемонстрировал резкий отскок вверх, но этот отскок был на фоне переговоров делегаций России и Украины по урегулированию конфликта, и казалось, что в этих переговорах был прогресс. С тех пор стало понятно, что прогресса нет. На этой неделе глава МИД РФ Лавров заявил, что Украина не хочет вести переговоры с Россией, говорит Верников.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть остается вблизи 3-месячных максимумов на фоне высокого спроса в США и проблем с увеличением добычи. Отношения между США и Ираном ухудшаются, снижая вероятность снятия санкций с иранского экспорта, а в Норвегии работники нефтегазовой отрасли готовятся объявить забастовку. Тем временем, статистика по запасам в США показывает, что спрос усиливается.

Фьючерсы на Brent достигли зоны сопротивления $123-124 за баррель, которую не удалось пройти на прошлой неделе. Здесь возрастают риски коррекции, поскольку участники рынка могут опасаться наращивать длинные позиции по более высоким ценам. Тем не менее, если сантимент будет оставаться "бычьим", котировки имеют все шансы на пробой и дальнейший рост к $130-132 за баррель.

Иран сообщил, что намерен демонтировать две камеры, установленные Международным агентством по атомной энергетике для наблюдения за процессом по обогащению урана. Этим шагом страна подчеркивает свое намерение продолжать развивать ядерную программу, если США и ЕС не пойдут на уступки в вопросе санкций. Градус напряженности во взаимоотношениях повышается и усложняет переговоры, которые и так практически зашли в тупик. Без соглашения санкции сняты не будут, а значит, около 1 млн б/с иранского экспорта останется запертым. Кроме того, ядерная программа Ирана усиливает напряженность в регионе. ВВС США и Израиля за последний месяц провели четыре совместных учения, имитирующих удар по Ирану. Вооруженный конфликт в регионе, на который приходится более 20% всех мировых поставок нефти, может привести к перебоям с экспортом и еще больше усилить проблемы с доступностью топлива.

В Норвегии, где профсоюзы работников нефтяной индустрии имеют большую силу, с 12 июня ожидается очередная забастовка, если не удастся согласовать повышение зарплат. Это может привести к частичной приостановке добычи, что усугубит сложности с топливом в Европе. Добыча нефти в Норвегии составляет около 2,1 млн б/с. Крупнейшими покупателями норвежской нефти являются Нидерланды, Франция и Великобритания, отмечает Галактионов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,7-1,1%, инвесторы воздерживались от крупных сделок в ожидании пятничного отчета Минтруда о майской инфляции в США, который является ключевой статистикой для оценки состояния американской экономики. По прогнозу опрошенных Trading Economics аналитиков, темпы роста потребительских цен в США в мае остались на апрельском уровне в 8,3%.

На этой неделе о повышении ставок объявили центробанки Индии и Австралии. Заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится в четверг, и по его итогам регулятор может анонсировать планы приступить к подъему ставки уже на ближайшем заседании в июле.

В Азии в четверг индексы акций снизились за исключением Японии (японский Nikkei 225 подрос на 0,04%, южнокорейский Kospi снизился на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-0,8%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне среды).

Рост в Японии обусловлен ослаблением курса иены, что вызывает повышение доходов компаний-экспортеров. Кроме того, подорожали акции представителей нефтяной отрасли вслед за ростом стоимости топлива.

Китай в мае увеличил экспорт на 16,9% в годовом выражении, сообщило в четверг Главное таможенное управление. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal. Резкий рост экспорта обусловлен восстановлением экономики страны после локдаунов, возобновлением работы предприятий и ослаблением проблем в цепочках поставок.

Импорт КНР в прошлом месяце увеличился на 4,1%, что стало первым ростом показателя за три месяца. Средний прогноз экспертов составлял 2%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal предполагали подъем на 2,5%.

На нефтяном рынке в четверг цены приостановили рост после достижения накануне максимумов за 3 месяца; рынок анализирует статистические данные по объемам запасов сырья в США и по внешней торговле Китая за май.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $123,38 за баррель (-0,2% и +2,5% в среду), июльская цена WTI - $121,8 за баррель (-0,3% и +2,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2,02 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн), резервы бензина снизились на 812 тыс. баррелей (ожидался рост на 800 тыс.), запасы дистиллятов выросли на 2,59 млн баррелей (ожидался рост на 0,6 млн).

Падение запасов бензина стало следствием начавшегося автомобильного сезона в США, когда спрос на топливо традиционно высок. По расчетам аналитиков ANZ, основанным на данных Минэнерго, спрос на нефтепродукты в Штатах составляет порядка 19,5 млн баррелей в сутки, на бензин - 8,98 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели из-за отсечки дивидендов на бирже акции ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,5% и -13,5% "префы"), также снизились акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-5,5%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-4,6%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-3,9%), акции En+ (MOEX: ENPG) (-3,1%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "НИжнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+15,8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,4%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+2,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,27 млрд рублей (из них 4,05 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,49 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 602,12 млн рублей на акции "АЛРОСА").