Инвесторам стоит обратить внимание на акции Alibaba и Baidu - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции технологических компаний Alibaba Group Holding (прогнозная цена составляет $145 за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня) и Baidu Inc. (прогнозная цена составляет $188 за штуку, что предполагает потенциал роста 24%) как бенефициаров снятия локдаунов и ослабления регуляторного давления в Китае, считают аналитики BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.