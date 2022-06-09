Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне дорогой нефти

Москва. 9 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, при этом доллар уже в первые секунды торгов обновил двухнедельный минимум. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,63-59,42 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,7675 руб./$1 (-63,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар опустился ниже 59 руб./$1 впервые с 25 мая. Евро при этом подешевел до 62,48 руб./EUR1 (-1,11 руб. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 84,74 коп. к уровню закрытия 8 июня, до 60,44 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,46 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,46 руб. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне высоких цен на нефть, накануне обновивших максимумы за три месяца. При этом, как в среду заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, страны G7 изучают различные варианты того, как можно установить лимит цены на нефть РФ и добиться сокращения доходов России от нефтяного экспорта.

"Переговоры по вопросам энергетики идут по многим каналам. Один из таких каналов представляют шерпы (доверенные лица руководителей - ИФ) стран G7. Посмотрим, каких успехов мы добьемся как в общем по теме энергетики, так и по различным вариантам с сокращением доходов России от продажи нефти", - сказал Салливан на брифинге в ответ на вопрос журналиста.

Накануне глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США не настроены против поставок нефти РФ на мировой рынок при условии ограничения доходов Москвы от ее продажи. "Я думаю, мы хотим оставить российскую нефть на мировом рынке... чтобы постараться избежать скачка цен, который может привести к рецессии в глобальной экономике", - объяснила она.

В начале июня президент США Джо Байден заявил, что страны Европы обдумывают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы РФ продавала нефть в мире по цене ниже рыночной.

До этого агентство Bloomberg отмечало, что высокопоставленные американские официальные лица разделились на два лагеря в вопросе определения стратегии дальнейших антироссийских санкций. По словам источников агентства, одни выступают за вторичные санкции, другие предлагают добиваться ограничения цен на нефть в мире.

Инфляция в РФ в мае 2022 года замедлилась до 0,12% с 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в среду Росстат. За январь-май цены в РФ выросли на 11,80%.

Инфляция в мае оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на май, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,2%.

Инфляция в мае оказалась минимальной для этого месяца за все время наблюдений с 1991 года (предыдущий минимум для мая по росту цен был зафиксирован в 2020 году - 0,27%).

Правда, этот майский минимум был зафиксирован после рекордного с 1999 года месячного роста цен в марте 2022 года (на 7,61%) и во многом объясняется последовавшим снижением цен на непродовольственные товары на фоне укрепления рубля, а также снижением цен на ряд позиций плодоовощной продукции.

Тем не менее, в мае 2021 года инфляция была значительно выше (0,74%), и в годовом выражении инфляция в мае 2022 года, по данным Росстата, замедлилась до 17,10% с 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года).

Как сообщалось, ЦБ на внеочередном заседании совета директоров 26 мая в третий раз за менее чем два месяца понизил ставку на 3 процентных пункта (в этот раз с 14% до 11%) и заявил, что может продолжить смягчение политики, а также снизить совсем свежий, апрельский, прогноз по инфляции, отметив, что замедление годовой инфляции в РФ идет быстрее апрельских ожиданий ЦБ.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении регулятора.

Подавляющее большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", ждет снижение ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 10 июня, на 100 базисных пунктов (п.п.) - до 10% годовых.

ЦБ в конце апреля прогнозировал инфляцию в РФ в 2022 году в диапазоне 18-23%, ожидая ее снижение до 5-7% в 2023 году и возврат к 4% в 2024 году.

Минэкономразвития в середине мая озвучило свой новый прогноз (согласованный с Минфином) по инфляции на 2022 год, который равняется 17,5%, который ниже прогноза ЦБ от конца апреля (18-23%), что объясняется в том числе тем фактом, что недельная инфляция в начале мая значительно замедлилась.

Помощник президента РФ Максим Орешкин во второй половине мая заявил, что инфляция в РФ в 2022 году может не превысить 15%. "В целом по инфляции было очень много негативных прогнозов - 20%, 25%. Сейчас можно уже уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%", - сказал он, выступая 19 мая на форуме "Новые горизонты". "Мы видим, как сейчас у нас недельная инфляция замедляется, в ближайшие недели мы уже выйдем на довольно устойчивый дефляционный тренд", - заверил Орешкин.

Президент РФ Владимир Путин после этого подтвердил эти ожидания. "По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не превысит 15%", - сказал Путин 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня по инфляции в 2022 году, равняется 16,7% (снизился с 19,3% по опросу в начале мая), в 2023 году - 7,1%.

Цены на нефть слегка корректируются вниз после роста до максимумов за три месяца накануне. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:07 МСК в четверг составляет $123,13 за баррель, что на 0,36% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $121,63 за баррель, что на 0,39% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Объем китайского экспорта в прошлом месяце подскочил на 16,9% в годовом выражении, рос самыми быстрыми темпами с января, показали данные таможенного ведомства КНР. Аналитики при этом ожидали более скромного повышения - на 8%, пишет Trading Economics.

Тем временем доклад Минэнерго США в среду показал недельный рост запасов нефти на 2,02 млн баррелей - до 416,76 млн баррелей. Однако резервы бензина снизились на 812 тыс. баррелей и составили 218,18 млн баррелей. Падение запасов бензина стало следствием начавшегося автомобильного сезона в США, когда спрос на топливо традиционно высок.