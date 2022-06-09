Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов: с одной стороны, на рынок будут давить негативные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, а с другой стороны - инвесторы будут находиться в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ, на котором ключевая ставка может быть снижена еще на 100 базисных пунктов (до 10% годовых), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы воздерживались от крупных сделок в ожидании пятничного отчета об инфляции в США. Отчет Минтруда за май является ключевой статистикой этой недели, поскольку данные об инфляции позволят лучше оценить состояние американской экономики. По прогнозу опрошенных Trading Economics аналитиков, темпы роста потребительских цен в США в мае остались на апрельском уровне в 8,3%. Сдерживающими факторами для рынка акций также стали рост доходности 10-летних US Treasuries до 3,03% годовых и подъем котировок североамериканской нефти WTI.

На этой неделе о повышении ставок объявили центробанки Индии и Австралии. Заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится в четверг, и по его итогам регулятор может анонсировать планы приступить к подъему ставки уже на ближайшем заседании в июле.

Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3% по сравнению с предыдущей оценкой в 4,5%. В 2023 году, как ожидается, объем глобального ВВП увеличится на 2,75%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются за исключением Японии. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,1%. Подъем обусловлен, в том числе, ослаблением курса иены, что вызывает повышение доходов компаний-экспортеров. Кроме того, подорожали акции представителей нефтяной отрасли вслед за ростом стоимости топлива. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:36 МСК опустился на 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК упал на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,75%.

Китай в мае увеличил экспорт на 16,9% в годовом выражении, сообщило в четверг Главное таможенное управление. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal. Резкий рост экспорта обусловлен восстановлением экономики страны после локдаунов, возобновлением работы предприятий и ослаблением проблем в цепочках поставок. Импорт в прошлом месяце увеличился на 4,1%, что стало первым ростом показателя за три месяца. Средний прогноз экспертов составлял 2%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal предполагали 2,5%.

Доклад Минэнерго США в среду показал недельный рост запасов нефти на 2,02 млн баррелей - до 416,76 млн баррелей. Однако резервы бензина снизились на 812 тыс. баррелей и составили 218,18 млн баррелей. Падение запасов бензина стало следствием начавшегося автомобильного сезона в США, когда спрос на топливо традиционно высок. По расчетам аналитиков ANZ, основанным на данных Минэнерго, спрос на нефтепродукты в Штатах составляет порядка 19,5 млн баррелей в сутки, на бензин - 8,98 млн б/с.

В свою очередь цены на нефть в четверг утром перешли к коррекционному снижению после роста до максимумов за три месяца накануне. Рынок анализирует статистические данные по объемам запасов сырья в США и по внешней торговле Китая за май. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 мск в четверг составила $123,24 за баррель, что на 0,28% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду контракт подорожал на 2,5% - до $123,58 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $121,75 за баррель, что на 0,29% меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 2,3%, до $122,11 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 6,288 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,116 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 июня вырос на 0,15% по отношению к вторнику и составил 107,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,17%, поднявшись до 774,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Металлоинвест БО-04" (+2,6%), "Сегежа Групп-001P-01R" (+0,73%) и "БКЕ-001Р-03" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Тинькофф Банк-001P-03R" (-0,25%), "РЖД-001P-20R" (-0,11%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,06%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Почта России" полностью разместило выпуск облигаций серии БО-002Р-01 объемом 10 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии БО-002Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 11,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,72% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 31 мая.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) 9 июня начнет доразмещение 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года в объеме 1,2 млрд рублей по цене 97,75% от номинала. Основной выпуск объемом 7 млрд рублей компания разместила в конце мая, сбор заявок проходил по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций. Финальный ориентир цены размещения был установлен на уровне 97,75% от номинала, что соответствует доходности к оферте в размере 13,29% годовых. Ставка 1-6-го квартальных купонов составит 11% годовых.

Росдорбанк (MOEX: RDRB) установил ставку 8-го купона субординированных облигаций 2-й серии на уровне 13% годовых. Банк разместил 6-летние субординированные облигации 2-й серии объемом 300 млн рублей в декабре 2018 года по ставке 9,75% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. Дата погашения выпуска - 12 декабря 2024 года. В феврале банк направил в Банк России ходатайство о согласовании досрочного погашения субординированного облигационного займа по усмотрению эмитента, однако получил отказ. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) предлагает несколько вариантов реструктуризации облигаций, а именно пролонгацию облигационных выпусков на два разных периода и конвертацию бондов в акционерный капитал ПАО "ОРГ". OR Group ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов: первый - это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй - пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, и третий вариант - конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ", после конвертации нынешним владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".