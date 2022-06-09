Решение по дивидендам за 2021г позитивно для динамики цены акций НМТП - BCS Express

Решение совета директоров "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) по дивидендам за 2021 год позитивно для динамики котировок акций компании, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрий Пучкарева.

"Решение СД по дивидендам позитивно для динамики акций эмитента (0,54 руб. на акцию за 2021 год). Выплаты за 2021 год оказались в 9 раз выше, чем за 2020 год. Увеличение дивидендов, вероятно, связано с отсутствием крупных убытков под резервы в рамках разбирательства с ФНС. При этом дивидендная политика "НМТП" не до конца прозрачна, поэтому до последнего сохранялась высокая неопределенность по размеру выплат. Вплоть до отсечки бумаги могут чувствовать себя чуть лучше широкого рынка", - указывает аналитик.

Также Пучкарев обращает внимание, что решение о выплате дивидендов - косвенный позитив для акций "материнской" "Транснефти". "Денежные потоки "НМТП" являются для компании хорошим источником "кэша" для выплаты собственных дивидендов. В конце 2021 года глава "Транснефти" отмечал, что по итогам года компания должна перечислить 88 млрд руб. дивидендов в бюджет. По нашим расчетам это соответствует 15450 руб. на акцию. При этом, учитывая экстраординарные события в 2022 году, не исключено, что финальный размер выплат будет пересмотрен. Также есть вероятность дробления дивидендов за 2022 год на транши", - указывает эксперт инвесткомпании.

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