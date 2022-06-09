Рубль, скорее всего, будет торговаться в четверг в диапазоне 58-60 руб./$1 - ПСБ

Рубль, скорее всего, будет торговаться в четверг в диапазоне 58-60 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Не сумев сформировать отскок, пара доллар/рубль в среду опустилась ниже важного локального уровня поддержки 60,2 руб./$1, что в условиях активизации экспортеров позволяет рассчитывать на продолжение снижения курса доллара к майским минимумам. Актуальным диапазоном курса доллара на четверг становится 58-60 руб./$1", - отмечает эксперт банка в комментарии.

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