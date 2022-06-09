Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика:

- Данные Банка России по золотовалютным резервам;

- Решение ЕЦБ по процентной ставке;

- Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США.

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