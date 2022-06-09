Индекс Мосбиржи может подняться к уровням 2350-2400п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи технически сформировал базу для развития отскока и может подняться к уровням 2350-2400 пунктов на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Также эксперт отмечает, что вероятно оживление спроса на акции российских компаний внутренних секторов.

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