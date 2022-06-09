Вероятность укрепления рубля на горизонте 2-3 недель высока - BCS Express

Вероятность дальнейшего укрепления рубля к доллару остается высокой на горизонте ближайших 2-3 недель, считает аналитик BCS Express Василий Карпунин.

"Курс пары USD/RUB вышел вниз из локального бокового коридора последних дней. С прошлой недели амплитуда колебаний в долларе резко снизилась, однако пауза в процессе активной продажи экспортной выручки завершилась. Уже стало правилом, что как только обороты на торгах Московской биржи по евро растут, то рубль укрепляется. Так и движение в среду сопровождалось умеренным увеличением объемов по сравнению предыдущими днями, что привело к возврату ниже 60 руб./$1, - пишет аналитик в комментарии. - На горизонте ближайших 2-3 недель вероятность дальнейшего укрепления рубля остается высокой. Причин для волн девальвации не наблюдается, к тому же в пользу рубля играет продолжение роста цен на нефть".

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