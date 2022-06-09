Индекс Мосбиржи начнет торги четверга в диапазоне 2295-2345п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с отклонением в пределах 1%, в диапазоне 2295-2345 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. Позднее он с большой долей вероятности продолжит наметившееся еще в среду вечером боковое движение, - указывает эксперт в комментарии. - В качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2290, 2270 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2350, 2380 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.