Возможен рост цены нефти до $130-139/барр. в 3К22 - "Фридом Финанс"

Возможно повышение котировок нефти марки Brent до $130-139 за баррель в перспективе третьего квартала текущего года, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

8 июня Информационное энергетическое агентство (EIA) выпустило еженедельные данные запасов сырой нефти в Штатах: резервы увеличились на 2,025 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз предполагал их снижение на 1,917, констатируют эксперты.

"Несмотря на повышение предложения на рынке, котировки нефти марки Brent после публикации выросли на 0,65%. По всей видимости, инвесторы уже не отыгрывают еженедельные изменения запасов, а большинство трейдеров используют любое (даже незначительное) снижение котировок для наращивания длинных позиций", - отмечают они.

"Частичное эмбарго, введенное странами ЕС в отношении российской нефти, и увеличение спроса со стороны главного импортера - Китая - на фоне снижения заболеваемости COVID-19 и отмены локдаунов, будет подталкивать котировки "черного золота" к росту в долгосрочной перспективе. В настоящий момент дать точную оценку на перспективу нескольких кварталов затруднительно, поскольку на ценообразование влияет множество важных факторов, а глобальная ситуация может претерпеть существенные изменения, - пишут аналитики инвестиционной компании. - В перспективе третьего квартала 2022 года мы ожидаем повышения котировок нефти марки Brent до $130-139 за баррель. Если статус-кво в отношении Ирана, Китая и России сохранится, то к концу года возможно повышение нефтяных цен до максимумов 2008 года - $147,5 за баррель".

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