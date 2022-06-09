Brent приблизилась к $124 за баррель

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы крупнейших государств АТР в четверг снижаются за исключением Японии. Нефть находится на максимумах за 3 месяца в четверг утром.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы воздерживались от крупных сделок в ожидании пятничного отчета об инфляции в США.

Отчет Минтруда за май является ключевой статистикой этой недели, поскольку данные об инфляции позволят лучше оценить состояние американской экономики. По прогнозу опрошенных Trading Economics аналитиков, темпы роста потребительских цен в США в мае остались на апрельском уровне в 8,3%.

"Инфляция является постоянным источником тревоги, поэтому пятничные данные об индексе потребительских цен будут крайне важными", - сказал Луи Навелье из Navellier & Associates.

Сдерживающими факторами для рынка акций также стали рост доходности 10-летних US Treasuries до 3,03% и подъем котировок североамериканской нефти WTI.

Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3% по сравнению с предыдущей оценкой в 4,5%. В 2023 году, как ожидается, объем глобального ВВП увеличится на 2,75%.

"Явный контраст между пессимистичными прогнозами для мировой экономики и ужесточением политики центробанков может стать большой головной болью для инвесторов в акции", - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. "Ужесточение финансовых условий является очевидным рецептом для замедления инфляции, но также и для снижения цен на активы", - добавил он.

На этой неделе о повышении ставок объявили центробанки Индии и Австралии. Заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится в четверг, и по его итогам регулятор может анонсировать планы приступить к подъему ставки уже на ближайшем заседании в июле.

Акции американского производителя стеклянной тары O-I Glass Inc. (SPB: OI) подскочили на 4% по итогам сессии в среду после того, как компания улучшила прогноз скорректированной прибыли во втором квартале.

Бумаги Campbell Soup Co. (SPB: CPB) подорожали на 1,5% благодаря тому, что производитель продуктов питания в минувшем квартале увеличил чистую прибыль и выручку, а также улучшил годовой прогноз.

Рыночная стоимость Thor Industries (SPB: THO) увеличилась на 1%. Американская компания, выпускающая "дома на колесах", почти удвоила квартальную чистую прибыль, причем показатель превзошел ожидания рынка.

Цена бумаг Spirit Airlines (SPB: SAVE) опустилась на 2,3% на новости, что авиакомпания отложила внеочередное собрание акционеров, на котором должно было пройти голосование по сделке с Frontier Group Holdings Inc.

Капитализация фармацевтической компании Charles River Laboratories International (SPB: CRL) упала на 4,2% после того, как она ухудшила прогноз на второй квартал, в том числе из-за неблагоприятных изменений валютных курсов.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,8% - до 32910,9 пункта.

Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Intel Corp. (SPB: INTC) (-5,3%) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (-2,1%).

В плюсе завершили торги бумаги лишь четырех компаний из 30, входящих в расчет индекса. В том числе акции Caterpillar (SPB: CAT) подорожали на 1,2% на новости о повышении квартальных дивидендов на 8%, а бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) выросли в цене на 0,5% благодаря подъему нефтяных котировок и в ходе сессии обновили исторический максимум.

Standard & Poor''s 500 понизился на 1,1% - до 4115,77 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 0,7% и составил 12086,2 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются за исключением Японии.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличился на 0,5%, до максимума более чем за два месяца. Подъем обусловлен, в том числе, ослаблением курса иены, что вызывает повышение доходов компаний-экспортеров. Кроме того, подорожали акции представителей нефтяной отрасли вслед за ростом стоимости топлива.

Наиболее существенно выросли котировки бумаг Casio Computer Co. (+5,1%), Mitsubishi Motors Corp. (+3,9%) и Inpex Corp. (+3,8%).

На 2,7% выросла цена акций Nissan Motor и Suzuki Motor, а также крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co.

Между тем самое значительное падение демонстрируют бумаги транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-10%), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (-7,2%) и Nippon Yusen K.K. (-6,2%).

"Стоимость фрахта имеет тенденцию к снижению, поэтому настроения на рынке не очень хорошие", - полагает аналитик брокерской фирмы Guotai Junan International Кевин Чжо.

Он отметил, что инвесторов беспокоят перспективы длительного снижения стоимости перевозок на фоне ослабления глобального спроса из-за замедления темпов роста мировой экономики, сообщает MarketWatch.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК уменьшился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,75%.

Лидерами снижения на торгах в Гонконге являются акции сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (-4,4%), производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. (-4,3%), выпускающей спортивные товары Anta Sports Products (-3,9%) и интернет-компании Meituan (-3,8%).

Кроме того, дешевеют бумаги транспортных компаний, включая Cosco Shipping (-5,4%), Orient Overseas (-11,2%).

Китай в мае увеличил экспорт на 16,9% в годовом выражении, сообщило в четверг Главное таможенное управление. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal. Резкий рост экспорта обусловлен восстановлением экономики страны после локдаунов, возобновлением работы предприятий и ослаблением проблем в цепочках поставок.

Импорт в прошлом месяце увеличился на 4,1%, что стало первым ростом показателя за три месяца. Средний прогноз экспертов составлял 2%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal предполагали 2,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 МСК опустился на 0,2%.

Рыночная стоимость автомобильной компании Hyundai Motor сократилась на 0,55%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,1%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустились на 2,2% и 0,4% соответственно.

Стоимость крупнейших банков страны также снизилась: Commonwealth Bank - на 2,1%, National Australia Bank - на 1,7%, Westpac - на 3,2% и Australia & New Zealand Banking Group - на 2%.

Цены на нефть продолжили повышаться в четверг утром после роста до максимумов за три месяца накануне.

Рынок анализирует статистические данные по объемам запасов сырья в США и по внешней торговле Китая за май.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск в четверг составляет $123,94 за баррель, что на $0,36 (0,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду контракт подорожал на $3,01 (2,5%) - до $123,58 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $122,38 за баррель, что на $0,27 (0,22%) больше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $2,7 (2,3%), до $122,11 за баррель.

Объем китайского экспорта в прошлом месяце подскочил на 16,9% в годовом выражении, рос самыми быстрыми темпами с января, показали данные таможенного ведомства КНР. Аналитики при этом ожидали более скромного повышения - на 8%, пишет Trading Economics.

Китайский экспорт значительно вырос на фоне снятия ковидных ограничений в стране, что позволило заводам и фабрикам возобновить работу, отмечает эксперт SPI Asset Management Стефан Иннес. Это может свидетельствовать о дальнейшем повышении спроса на энергоресурсы.

Тем временем доклад Минэнерго США в среду показал недельный рост запасов нефти на 2,02 млн баррелей - до 416,76 млн баррелей. Однако резервы бензина снизились на 812 тыс. баррелей и составили 218,18 млн баррелей.

Падение запасов бензина стало следствием начавшегося автомобильного сезона в США, когда спрос на топливо традиционно высок. По расчетам аналитиков ANZ, основанным на данных Минэнерго, спрос на нефтепродукты в Штатах составляет порядка 19,5 млн баррелей в сутки, на бензин - 8,98 млн б/с.

"Нефтяной рынок навряд ли увидит спад в ближайшие месяцы, поскольку спрос на бензин будет только расти из-за автомобильного сезона", - отметил глава отдела исследований сырьевых рынков ING Варрен Паттерсон.