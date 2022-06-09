Котировки нефти обладают шансами на рост к $130-132/барр. - BCS Express

Котировки нефти марки Brent в целом обладают шансами на дальнейший рост к уровням $130-132 за баррель, сообщается в обзоре эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Цены на нефть в среду прибавили более 2% на фоне высокого спроса в США и проблем с увеличением добычи. Отношения между США и Ираном ухудшаются, снижая вероятность снятия санкций с иранского экспорта, а в Норвегии работники нефтегазовой отрасли готовятся объявить забастовку. Между тем статистика из США показывает, что спрос усиливается, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Фьючерсы на нефть марки Brent вошли в зону сопротивления $123-124 за баррель, которую не удалось пройти на прошлой неделе. Здесь возрастают риски коррекции, поскольку участники рынка могут опасаться наращивать длинные позиции по более высоким ценам. Тем не менее, если сентимент будет оставаться "бычьим", котировки имеют все шансы на пробой и дальнейший рост к $130-132 за баррель".

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