Вероятно сохранение консолидации индекса Мосбиржи в ближайшее время - BCS Express

Вероятно сохранение консолидации индекса Мосбиржи в сложившемся диапазоне в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общая картина пока по-прежнему говорит об актуальности продолжительного боковика. Индекс Мосбиржи находится в этом состоянии с конца апреля. Ранее было уже три попытки подойти к области сопротивления 2460-2500 пунктов, но все они заканчивались последующим снижением. Именно пробой этой области в будущем станет четким сигналом в пользу формирования продолжительного растущего тренда. А пока этого не произошло, консолидация с нижней границей в области 2165-2235 пунктов сохранится", - пишет аналитик в комментарии.

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