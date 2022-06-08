Рынок акций РФ в среду вырос во главе с Газпромом, обновившим максимум с середины февраля

Москва. 8 июня. Рынок акций РФ в среду вырос на фоне благоприятной конъюнктуры нефтяных площадок (Brent поднялась до $123 за баррель), подъем индекса Мосбиржи сдерживался укреплением рубля; реакция на введение Канадой антироссийских санкций оказалась нейтральной. Локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома" (+3,4%), обновившие максимумы с середины февраля, упали бумаги "АЛРОСА"(-4,2%) на новостях о невыплате финальных дивидендов за 2021 год.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2318,85 пункта (+1,2%, днем индекс превышал 2340 пунктов), индекс РТС - 1231,25 пункта (+4,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 7,1%.

Доллар упал до 59,39 рубля (-1,66 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+7,1%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+5,2%), "Газпрома" (+3,4%, до 308 рублей), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,4%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,9% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-4,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%).

Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2021 года, говорится в сообщении компании. Годовое собрание запланировано на 30 июня. Дивиденды за первое полугодие прошлого года составляли 64,7 млрд руб., что превышает 70% чистой прибыли за прошлый год.

Власти Канады в среду объявили о введении запрета на предоставление ряда услуг для российской нефтегазовой и химической промышленности, говорится в заявлении МИД страны. Новые ограничения предусматривают запрет на 28 типов услуг, крайне важных для работы нефтяной, газовой и химической отраслей, включая техобслуживание, менеджмент, бухгалтерское дело и рекламу. При этом в МИД Канады напомнили, что на три эти отрасли приходится примерно 50% финансовых поступлений в бюджет РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, что спецоперация РФ на Украине "развивается по плану, достигает поставленных задач". Лавров заявил также, что Россия готова закрепить гарантии того, что не воспользуется разминированием украинских портов или разрешением на вывод из них судов с зерном для достижения целей специальной операции.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, в среду на рынке акций РФ преобладали покупки, лучше рынка выглядели бумаги компаний нефтегазового и транспортного секторов. При этом информация о введении Канадой санкций в отношении химической и нефтегазовой промышленности России практически никак не отразилась на биржевых настроениях.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Евгения Линчика, рынок акций продемонстрировал уверенный рост в среду, спросом пользовались акции технологического сектора и энергетики.

Внешний фон остается смешанным в преддверии заседании ЕЦБ в четверг. На европейских площадках сдержанные настроения, основные индексы немного скорректировались вниз. Американские фондовые площадки открылись разнонаправленно. Спрос на рисковые активы слабый, а доходности казначейских облигаций растут на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции и мер центральных банков по ее сдерживанию.

На нефтяном рынке потенциал дальнейшего роста цен сохраняется в преддверии сезона отпусков в западных странах и повышения спроса на топливо. В четверг ожидается смешанная динамика рынка акций РФ, ориентир по индексу МосБиржи - 2240-2350 пунктов, считает Линчик.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что основным фактором поддержи российских акций продолжает выступать ситуация на рынке энергоносителей. Недавняя просадка рынка акций к майским минимумам спровоцировала интерес инвесторов к российским бумагам, что позволило индексу МосБиржи выйти в диапазон 2300-2350 пунктов. В ближайшие сессии российский рынок может попытаться протестировать верхнюю границу данного коридора.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи к закрытию растерял часть роста из-за резкого укрепления рубля. Ситуация на мировых рынках во второй половине нашей сессии ухудшилась на фоне роста доходностей гособлигаций США, что отражает усиление опасений слишком быстрого ужесточения монетарной политики ФРС - это замедлит и без того стагнирующую экономику США. При этом сохранять мягкие монетарные условия нельзя из-за высокой инфляции.

Если внешний рыночный или геополитический фон существенно не ухудшится, то индекс МосБиржи продолжит восстановление с ближайшей целью в районе недельной вершины 2355 пунктов, полагает Бабин.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,01%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%), но "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,8%), нет единого вектора в Штатах (S&P 500, Dow просели на 0,2%, Nasdaq растет на 0,3%).

Объем промпроизводства в Германии в апреле вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики ожидали более существенного роста показателя - на 1%, сообщает Trading Economics. В марте объем промпроизводства в ФРГ упал на 3,9%.

Экономика 19 стран еврозоны в I квартале увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Ранее сообщалось о повышении на 0,3%. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду цены сохраняют позитивный импульс, несмотря на негативную статистику Минэнерго США по запасам.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $122,95 за баррель (+2% и +0,9% во вторник), июльская цена WTI - $121,58 за баррель (+1,8% и +0,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2,02 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн), резервы бензина снизились на 812 тыс. баррелей (ожидался рост на 800 тыс.), запасы дистиллятов выросли на 2,59 млн баррелей (ожидался рост на 0,6 млн).

Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) ожидают, что нефтяной рынок столкнется с дефицитом в 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) во второй половине текущего года. "Бычий" сценарий экспертов предусматривает подъем цен на нефть до $150 за баррель в третьем квартале.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+15,3%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+13,5% и +13,3% "префы"), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+12,8%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+9,9%), бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+8,2%), расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) (+6,6%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+6%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+5,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-14,5%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-5,9%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-5,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-5,3%).

Просели акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,4%) на фоне известий, что совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров 30 июня утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. По итогам 2020 года "ПИК" перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию. Еще 22,92 рубля компания выплатила на акцию за I квартал 2021 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,95 млрд рублей (из них 12,35 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,74 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").