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08 июня 2022 года 19:01

Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций после заметного падения накануне в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. В свою очередь американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене за день в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 212 базисных пунктов, до 25,27% от номинала (их доходность выросла на 170 базисных пунктов - до 23,81% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 149 базисных пунктов, до 22,12% от номинала (их доходность снизилась на 172 базисных пункта - до 26,1% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 174 базисных пункта). Евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 12 базисных пунктов, до 18,46% от номинала (их доходность снизилась на 18 базисных пунктов, до 28,58% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 14 базисных пунктов, до 17,88% от номинала (их доходность выросла на 36 базисных пунктов - до 63,45% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 132 базисных пункта, до 19,23% от номинала (их доходность выросла на 217 базисных пунктов, до 48,09% годовых), с погашением в 2029 году - на 36 базисных пунктов, до 15,51% от номинала (их доходность выросла на 68 базисных пунктов, до 44,84% годовых).

Вместе с тем самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 80 базисных пунктов, подорожав до 25,94% от номинала (его доходность снизилась на 409 базисных пунктов - до 153,15% годовых), еврооблигации РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 113 базисных пунктов, до 24,83% от номинала (их доходность снизилась на 11,1 процентного пункта - до 170,14% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 июня находилась под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, давление на отечественные бумаги оказывали негативные настроения, сформировавшиеся на глобальных долговых рынках, а с другой стороны - поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть. Доходность 10-летних US Treasuries растет в среду и вновь превысила отметку 3% годовых. Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3% по сравнению с предыдущей оценкой в 4,5%. В 2023 году, как ожидается, объем глобального ВВП увеличится на 2,75%.

"Явный контраст между пессимистичными прогнозами для мировой экономики и ужесточением политики центробанков может стать большой головной болью для инвесторов", - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. "Ужесточение финансовых условий является очевидным рецептом для замедления инфляции, но также и для снижения цен на активы", - добавил он. Важной статистикой с точки зрения оценки состояния экономики США станет пятничный отчет министерства труда, который, как ожидают аналитики, укажет на сохранение майской инфляции (индекс CPI) на апрельском уровне 8,3%.

На этой неделе о повышении процентных ставок уже объявили центробанки Индии и Австралии. Заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) состоится в четверг, и по ее итогам регулятор может анонсировать планы приступить к подъему ставки уже на ближайшем заседании в июле.

Резервный банк Индии (RBI) повысил ключевую процентную ставку, стремясь сдержать инфляцию в стране. Ставка по операциям РЕПО была повышена на 50 базисных пунктов, до 4,9% годовых. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в основном ожидали подъема ставки на 40 базисных пунктов. Инфляция в Индии в апреле ускорилась до максимальных с 2014 года 7,79% в годовом выражении с 6,95% в марте на фоне скачка цен на продовольствие. В мае RBI провел внеочередное заседание, на котором повысил ставку РЕПО на 40 базисных пунктов, до 4,4% годовых.

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 0,85% с 0,35% годовых, на фоне продолжающегося роста потребительских цен в стране. Аналитики в среднем ожидали более умеренного подъема, на 25 базисных пунктов. В мае австралийский ЦБ увеличил ставку впервые более чем за 10 лет, на тот момент она составляла 0,1% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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