Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 9 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- торговый баланс Китая в мае (06:00 МСК);

- решение ЕЦБ по процентной ставке (14:45 МСК) и пресс-конференция регулятора (15:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- финансовые результаты АФК "Система" за I кв. 2022г.

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