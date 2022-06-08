Пара доллар/рубль может приблизиться к уровню 50-55 руб./$1 на горизонте двух месяцев - "Мои Инвестиции"

Пара доллар/рубль может приблизиться к уровню 50-55 руб./$1 на горизонте двух месяцев, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

По их мнению, на текущей момент на курс рубля наибольшее влияние оказывает разница между экспортом и импортом. Из-за логистических проблем и падения спроса российский импорт упал, по оценкам экспертов, на ~50%, при этом объем экспорта в связи с ростом цен на энергоносители вырос. В апреле профицит счета текущих операций составил рекордные $37,6 млрд. В этих условиях на внутреннем рынке наблюдается избыток валюты.

"Между тем экспортерам и бюджету крепкий рубль не выгоден, он сокращает рублевую цену российского экспорта и размер поступлений в бюджет, - указывают стратеги телеграм-канала. - Однако проблема заключается в том, что пока действуют ограничения на вывод капитала, рубль начнет слабеть только в случае роста импорта. По нашим оценкам, импорт действительно вырастет к концу года, но даже в этом случае в 2022г профицит текущего счета составит более $200 млрд (против $122 млрд в 2021г)".

Аналитики напоминают, что в прошлом году экспортеры продали около 77% валютной выручки, что при товарном экспорте в $493 млрд равняется $380 млрд. В этом году продажи валюты, по их оценке, могут быть больше из-за роста экспорта и продаж газа за рубли. Что касается потребности в валюте (товарный импорт и другие статьи текущего счета), то эксперты оценивают ее на уровне $292 млрд против $371 млрд в прошлом году. С объемом продаж валютной выручки в прошлом году разница составит $88 млрд.

"Кто выкупит с рынка избыток валюты в $88 млрд или более? Это большой вопрос. В своих расчетах мы исходим из стабилизации пары USD/RUB на уровне 70 руб./$1 к концу 2022г. Чтобы абсорбировать больший объем валюты, необходимо увеличение импорта, что потребует заложить в расчеты более крепкий рубль. В любом случае пока импорт существенно не вырос, рубль сохранит тенденцию к укреплению, а пара USD/RUB может приблизиться к 50-55 руб./$1 на горизонте пары месяцев", - прогнозируют эксперты "Мои Инвестиции".

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