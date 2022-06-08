Ослабление рубля может начаться не ранее июля-августа 2022г - "Фридом Финанс"

Активное ослабление рубля по отношению к доллару США может начаться не ранее июля-августа текущего года, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Главным фактором укрепления рубля к "американцу" остается правило о продаже 50% валютной выручки экспортерами. Не исключено смягчение этого требования до 20-30% после очередного снижения ключевой ставки регулятором на предстоящем заседании 10 июня, однако активное ослабление российской национальной валюты начнется только после полной отмены правила для экспортеров, которая, на наш взгляд, возможна не ранее июля-августа текущего года", - пишут эксперты в комментарии.

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