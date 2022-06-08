Инвесторам стоит обратить внимание на акции Enphase Energy и SolarEdge - BCS Express

Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции Enphase Energy (потенциал роста цены составляет 35% от текущего уровня) и SolarEdge Technologies (потенциал роста составляет 24-37% от текущего уровня), считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

"Показатели генерирующей мощности сектора солнечной энергетики растут третий год подряд. При этом стоит принимать во внимание географическую локацию компании и периоды солнечной активности в регионе при выборе бумаг. С финансовой и технической точки зрения в фаворитах две компании - Enphase Energy и SolarEdge. Более оптимально в текущий сезон распределить покупки между этими двумя лидерами. Слабее отрасли выглядят Sunrun и First Solar Inc.", - отмечает аналитик в обзоре инвестиционной компании.

"С технической точки зрения первые среднесрочные цели роста котировок акций Enphase Energy находятся в области $270-283, где может появиться первая реакция продавцов. Основная долгосрочная цель на месячном графике находится в области $318-346. Откат цены в район $190-197 оптимально рассматривать для входа в длинные позиции", - указывает Мамонтов.

"Структура движения цены бумаг SolarEdge схожа с Enphase Energy. На недельном графике первые цели роста находятся в области $380-423. В случае отката цены в район $290-292 можно рассмотреть длинные позиции", - пишет эксперт BCS Express.

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