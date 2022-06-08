Банк России, вероятно, понизит ставку минимум на 100 б.п. в пятницу - Райффайзенбанк

Банк России, вероятно, понизит ключевую ставку минимум на 100 б.п. на заседании 10 июня текущего года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"10 июня состоится заседание ЦБ РФ, на котором, как мы полагаем, регулятор снизит ключевую ставку как минимум на 100 б.п. - до уровня 10%. Вероятно, ЦБ еще в конце мая наметил новый диапазон для ключевой ставки, достижение которого за одно заседание было бы сложно сигнализировать рынку (мы считаем, что шаг в 150 б.п. также возможен, но менее вероятен). Стабильность инфляции, хоть и временная, позволяет ЦБ смягчать монетарную политику", - пишут эксперты в комментарии. - Регулятор также может сохранить в риторике сигнал о возможном снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. Уровень ключевой ставки, к которому ЦБ будет направлять монетарную политику в этом году, пока сложно предсказать - во многом он будет определен амплитудой и продолжительностью ценового всплеска, который мы непременно увидим на горизонте третьего квартала".

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