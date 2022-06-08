Рубль днем уверенно укрепляется к доллару и евро благодаря позитивной динамике нефти

Москва. 8 июня. Доллар США и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике цен на нефть.

Курс доллара США составил 59,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,55 руб./EUR1, подешевев на 2,06 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,6 рубля - до 61,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря позитивной динамике цен на нефть. В бюджете РФ на текущий год заложен ориентир цены нефти в $44,2 за баррель. По условиям бюджетного правила, действовавшего до марта, Минфин России осуществлял покупку валюты на внутреннем рынке, если цена нефти превышала установленный ориентир, и продавал валюту, если цена нефти снижалась за пределы указанного значения.

В марте положения бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, были приостановлены на весь 2022 год. Поэтому Минфин с этого месяца марта не проводит покупку иностранной валюты и золота.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что бюджетные правила нуждаются в корректировке с тем, чтобы способствовать увеличению темпов роста российской экономики, новую конструкцию правительство должно представить до конца июля.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что бюджетные правила, действие которых в этом году приостановлено на фоне санкций, в прежнем виде уже не вернутся: Минфин готовит новые предложения. Минфин будет предлагать готовить проект бюджета на новый трехлетний цикл "уже по уточненным принципам", сказал он. Также, по его словам, новая конструкция бюджетных правил будет исходить из того, что ФНБ пополняется не в валюте, а в рублях.

Накануне ЦБ РФ и Минфин вновь немного ослабили меры валютного контроля. Банк России еще раз повысил лимиты по переводу средств за рубеж для физлиц, Минфин разрешил бизнесу зачислять валютную выручку на зарубежные счета.

Банк России в рамках постепенного смягчения мер валютного контроля вновь повысил лимиты по переводу средств за рубеж для физлиц. Как говорится в сообщении регулятора, граждане РФ и физлица - нерезиденты из дружественных стран с 8 июня могут в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее этот лимит составлял $50 тыс.

Порог перевода для резидентов и нерезидентов из дружественных стран через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, повышен вдвое - до $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте) с $5 тыс.

Кроме того, ЦБ сохраняет для всех нерезидентов возможность перевода за рубеж средств, полученных в виде зарплаты. "Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции", - отмечает регулятор. Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.

Банк России до этого существенно увеличил лимиты на переводы средств за рубеж для физлиц в середине мая (до $50 тыс.). Тогда же ЦБ разрешил работающим в России нерезидентам переводить суммы в размере зарплаты.

Российские экспортеры смогут получать валютную выручку на свои зарубежные счета, но требования к ее дальнейшей репатриации в РФ и продаже при этом не изменились.

Как сообщил во вторник Минфин, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, действующая при ведомстве, приняла решение разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом с 6 июня. "Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продаже экспортной выручки в размере, определенном указом президента РФ", - подчеркивается в сообщении Минфина.

РФ ранее ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки (позже планку опустили до 50%). В том числе указом президента РФ с 1 марта было запрещено зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финрынка.

Позже подкомиссия ввела частичное послабление - разрешила резидентам РФ осуществлять операции по переводам денежных средств в иностранной валюте на их счета, открытые за рубежом, в целях финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Также было разрешено проведение операций по зачислению на счета резидентов - физлиц за рубежом денежных средств в иностранной валюте, полученных от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.

Американский Минфин ужесточил трактовку санкционного режима в отношении российского долга, фактически запретив инвесторам из США покупать на вторичном рынке российские суверенные и корпоративные облигации. Запрет на покупку российских гособлигаций на вторичном рынке был в пакете санкций, объявленных США 23 февраля. Это была одна из мер санкционного пакета, принятого в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. Однако запрет на покупку распространялся только на гособлигации РФ, выпущенные после 1 марта, и не касался уже находящихся в обращении выпусков. Затем, в апреле, США ввели полный запрет на "новые инвестиции" в РФ.

В понедельник OFAC выпустил официальные разъяснения к этому запрету. По словам представителя ведомства, которого цитирует агентство Bloomberg, американские инвесторы могут владеть российскими облигациями, а также продавать их, но покупать их на вторичном рынке не разрешается. Запрет на покупку при этом касается не только государственных, но и корпоративных облигаций.

Новые ограничения станут еще одним ударом по фондам, имеющим в своих портфелях российские долговые бумаги, поскольку они значительно сужают круг потенциальных покупателей бондов и бьют по остаткам их стоимости, отмечает Bloomberg. Разъяснение OFAC, опубликованное в понедельник, застало инвесторов врасплох, в результате во вторник торги практически остановились, а участники рынка были вынуждены выяснять у юристов, как правильно трактовать расширение ограничений, пишет агентство.

Цены на нефть продолжают расти в среду днем на ожиданиях трейдеров, что спрос на энергоресурсы на мировом рынке будет превышать их предложение в связи со стартовавшим в западных странах автомобильным сезоном, а также снятием антиковидных ограничений в Китае.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июня, на 1,845 млн баррелей после снижения на 1,181 млн баррелей неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составляет $121,76 за баррель, что на 0,99% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $120,67 за баррель, что на 1,06% выше итогового значения предыдущей сессии.

Официальные данные о запасах в США за прошлую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидают снижения запасов нефти на 2,9 млн баррелей, повышения резервов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

"Основную поддержку рубль продолжает получать от капитальных ограничений на российском рынке и профицита по счету текущих операций. В частности, цены на нефть марки Brent торгуются выше $121 за баррель и в случае обновления максимума с начала недели будут близки к уровням конца марта ($123,74). Нефтяные котировки поддерживаются снятием ограничений в Китае и стартом автомобильного сезона в США. Накануне институт API указал на рост запасов сырой нефти на 1,8 млн баррелей за отчетную неделю, однако рынок сегодня ждет сокращения запасов почти на 2 млн баррелей. Мы полагаем, что вблизи 60 по доллару сопротивление для рубля будет увеличиваться, а валюта будет находить более заметный спрос. Не исключаем тестирования отметки 60 по доллару, однако после этого ожидаем коррекцию рубля с достигнутых позиций", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"За счет сохранения низкого импорта в сочетании с высоким предложением экспортеров наша валюта продолжает игнорировать прочие факторы. На этот раз в рамках дальнейшего послабления валютных ограничений ЦБ РФ увеличил лимит перевода иностранной валюты за рубеж. Более того, Минфин решил разрешить экспортерам зачислять валютную выручку на зарубежные счета. Теоретически все это должно давить на курс рубля, но пока заметной реакции нет - возможно, она будет отложенной, особенно если подкрепится более значимым снижением ставки Банка России, чем ожидается", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов понизились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 10,76% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 17 б.п. - до 10,74% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 29 б.п. - до 10,61% годовых, ставка на срок 3 месяца понизилась на 28 б.п. - до 10,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 26 б.п. - также до 10,6% годовых.