ЦБР, скорее всего, снизит ставку до 10% на заседания 10 июня 2022г - Sber CIB

Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 10% годовых по итогам заседания 10 июня 2022 года, сообщается в комментарии Sber CIB.

При этом эксперты инвестбанка не исключают и возможность снижения до 9%.

"Решение ЦБ РФ на заседании 10 июня будет более осторожным, чем в апреле и мае. По нашему мнению, у ЦБ остается мало сомнений в необходимости полностью исключить из ставки премию за риски финансовой стабильности - если не на предстоящем заседании, то в июле. Такая премия была заложена в ключевую ставку 28 февраля, когда ЦБ повысил ее до 20%. В пятницу регулятор обновит прогнозы и, как полагаем, заявит о готовности к снижению ключевой ставки до 8% к концу года при оптимистичном сценарии. Но дальнейшее снижение может быть более осторожным - с шагом в 25-50 б.п." - указывают в Sber CIB.

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