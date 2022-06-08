Дальнейшее снижение котировок акций Target маловероятно - Инвестбанк Синара

Дальнейшее снижение котировок акций Target Corp. маловероятно, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Target понизила прогнозы рентабельности на 2К22 (около 2% вместо ранее ожидавшихся 5,3%) и весь 2022 год (5% вместо ранее ожидавшихся 6%) из-за избытка товаров на складах. Компания ускорит распродажу продукции, в том числе прибегая к скидкам, и отменит часть заказов у поставщиков. Котировки акций ритейлера на этом фоне снизились во вторник на 2,4%. Мы считаем, что снижение котировок бумаг Target уже в полной мере учитывает прогноз потенциального сокращения операционной рентабельности, и не ожидаем дальнейшего снижения стоимости", - пишет эксперт в обзоре.

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