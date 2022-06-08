"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35,45%, стоп-приказ: $69,45, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что 27 июля PayPal опубликует финансовые результаты за II квартал 2022г. По итогам I квартала компания отчиталась на уровне ожиданий. Если новый отчет превзойдет ожидания, котировки могут вырасти на 15-20%.

"С точки зрения технического анализа котировки пришли к краткосрочной поддержке на уровне $72. При объеме позиции 4% и выставлении стоп-заявки на уровне $69,45 риск на портфель составит 0,86%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,64", - указывают эксперты "Финама".

PayPal - крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. С октября 2002г является подразделением компании eBay. С 20 июля 2015г акции PayPal и eBay продаются на рынке отдельно.

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